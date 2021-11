Marcos Castro Martínez compañero de fórmula de la candidata a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, acusó a Inés Saturnino López Ponce de presionar a los panistas de la región de Tecamachalco, además, pidió a la Comisión Organizadora del Proceso Interno reubicar los centros de votación y que haya uno solo para la capital.

Entrevistado previo a un encuentro con jóvenes en el Barrio de Analco, el aspirante a la Secretaría General acusó que se están presentando irregularidades en el Comité Directivo Estatal y algunos municipios por parte de simpatizantes de la otra fórmula.

Dijo que se ha paralizado al partido: “Se supone que todo el operativo del Comité Directivo Estatal, está de licencia, no hay quien atienda, los delegados pidieron licencia, y ya se solicitó por medio de transparencia si están o no cobrando, y hemos visto los autos del partido están circulando en el estado, y lo que se pide al CEN, es imparcialidad en el proceso, piso parejo”, expresó.

Marcos Castro señaló que la petición es que todos los secretarios y el propio presidente en funciones asuman las responsabilidad de ser los árbitros imparciales y justos.

Reiteró que hay presiones “lo que se ha visto es presión por parte de algunos delegados, secretarios y actores ofreciendo traslados y apoyos para el día de la elección, además de entrega de despensas”

“Se tiene el testimonio de uno de los miembros en Teziutlán, así como en Tecamachalco donde todos saben cómo opera Inés Saturnino, por ello se va a presentar una queja formal.

Por otra parte, consideró el problema de los 108 centros de votación, ya que es difícil trasladarse de Z Mena a Xicotepec, o de Tulcingo de Valle, a Acatlán, por lo que pide es que se revise nuevamente la instalación de los centros de votación.

Manifestó que lo anterior desincentiva la participación de la militancia, en el caso de Puebla capital, serían cuatro centros de votación, por ello la petición es que haya uno sólo como ocurría anteriormente.

Sobre la denuncia del pago de operadores en el ayuntamiento, indicó que son patadas de ahogado, y lo importante es que la militancia vaya y decida, además afirmó que se va a ganar de manera contundente.

Reconoce Genoveva al panismo leal

Por otra parte, al reunirse con militantes del municipio de Tepeaca, la candidata a la dirigencia estatal del PAN, Genoveva Huerta, señaló que su proyecto contempla liderazgos cercanos, "gente que ha trabajado por el panismo poblano en las buenas y en las malas, que sí sabe ganar elecciones", por lo que pidió su respaldo de cara a los comicios del próximo domingo 14 de noviembre.

Huerta Villegas destacó la trayectoria partidista del integrante de la planilla, Inés Saturnino, quien ha demostrado que sabe ganar elecciones y que cuenta con un gran liderazgo en la región.

“Valoro el liderazgo de Inés Saturnino en Tepeaca, sé que eres un hombre que sabe ganar elecciones y ya lo ha demostrado. La militancia panista que tú traes no se construye de un día a otro, es a lo largo de los años. Gracias por tu respaldo, estoy segura que ganaremos”, remarcó.

Genoveva Huerta agradeció el apoyo que le han brindado las y los militantes panistas a lo largo de esta campaña de “Acción con Futuro”, donde se propone una nueva ola panista en la que caben todas y todos sin distinciones, pero sobre todo, donde se garantiza la participación activa de mujeres y jóvenes de todas las regiones.

Finalmente, instó a las y los panistas poblanos a no bajar la guardia y no dejarse engañar con promesas que no les van a cumplir, por lo que es momento de sumar esfuerzos y consolidar los triunfos de Acción Nacional ante un 2024 en donde se debe recuperar la Presidencia de la República y la Gubernatura de Puebla.