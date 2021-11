La vocera de la campaña de Genoveva Huerta Villegas, Mónica Rodríguez Della Vecchia, manifestó que "la otra planilla está dando patadas de ahogado" ya que ven perdida la elección del próximo domingo, y ahora "entran a la difamación", y señaló que lo que sí está comprobado es que Marcos Castro Martínez, aspirante a la Secretaría General, no pagó sus cuotas al partido cuando fue regidor.

En entrevista, fuera del Congreso del Estado, indicó que la otra planilla está dando las muestras de que "la elección ya no le está favoreciendo", por ello se recurre a criticar la instalación de casillas antes de las elección para la dirigencia panista es una muestra clara de que Augusta Díaz de Rivera y Marcos Castro ven perdida la contienda.

Señaló que es lamentable cómo desde un principio comenzaron a descalificar, primero con el tema de la venta de candidaturas, sin embargo cuando se demostró que fue su gente la que incurrió en éste tipo de irregularidades, y que incluso ya hay una denuncia, pues ahora están guardando silencio.

Mónica Rodríguez dijo que ahora serán las instancias nacionales del partido las que deben llevar a cabo la investigación correspondiente, y se demostrará quienes en la campaña incurrieron en ese tipo de hechos, vendiendo candidaturas, que incluso pueden ser considerados delitos electorales.

Indicó que el discurso de Marcos Castro, no es extraño, pero además él no pagó sus cuotas al partido cuando fue regidor, por lo que incluso no debería formar parte la de la otra planilla.

Referente a la queja por la instalación de las casillas, sostuvo que los 108 centros de votación son los necesarios, y así se ha presentado en otras elecciones internas, ya que hay municipios donde sería muy costoso el instalar casillas.

Aseguró que la designación de las cuatro casillas de la capital se realizó pensando en la militancia para que haya puedan emitir su voto sin tener que desplazarse en distancias más grandes.

Expresó que los cuatro centros de votación van de acuerdo a los cuatro distritos electorales federales que tiene la capital, y se acerca al ciudadano la casilla, además de que por la pandemia no se pueden concentrar a todos los panistas en un solo lugar como ocurría anteriormente.

La diputada reiteró que las críticas vertidas por Marcos Castro en este tema, sólo son evidencia de que sus contrincantes ya están dándose cuenta que van perdiendo en la contienda por lo que tratan de justificar con anticipación su derrota.

Negó que haya gente del CDE operando la campaña de Genoveva Huerta usando sus atribuciones como trabajadores del partido, y cuestionó que sus contrincantes tengan gente del Ayuntamiento promocionando a Augusta Díaz de Rivera.