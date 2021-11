"La reunión de firmas para la Consulta Popular que abordará la revocación de mandato corresponde exclusivamente a los ciudadanos más no a los partidos políticos", refirió el gobernador, Miguel Barbosa, quien resaltó que líderes de Morena que han convocado a reuniones para este tema lo tienen prohibido por ley.

Refirió que en la pasada reunión entre gobernadores y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, no se abordó el tema de la revocación de mandato, pues no corresponde a los gobernadores intervenir en este tema político.

“Dirigente partidario que este promoviendo la recolección de firmas, la Consulta de Revocación de Mandato tiene prohibido, por la ley, tiene prohibido por la ley, yo he visto sí, que gente de Morena que están en las calles que son dirigentes y que hacen conferencias de prensa, están cometiendo una irregularidad porque ahorita intervienen los ciudadanos y ya”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo dijo que él, como ciudadano, está a favor de la Consulta Popular y si debe firmar para este tema lo hará pero sin incurrir en la ilegalidad, por ejemplo, que desde el gobierno promueva el tema.

“Estoy a favor de la revocación de mandato y si me piden mi firma como ciudadano la doy, pero como gobernador me mantendré al margen y menos se destinarán en Puebla recursos públicos con ese propósito”, dijo.

El mandatario local dijo que el acuerdo entre gobernadores de Morena fue reunirse cada mes para abordar temas de interés de los ciudadanos, por ejemplo, en la reunión del pasado fin de semana se abordaron temas como el destino de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el sistema de pensiones, por mencionar algunos puntos.

“Muchos otros temas que son de preocupación permanente en el ejercicio del poder público en los estados, los temas políticos no le corresponde a los gobernadores, no le corresponden a la Secretaría de Gobernación, no tomamos acuerdos sobre temas políticos porque por cierto se explicaba que incluso no tienen que participar en este momento, ni dirigentes partidarios ni gente que trabajen en gobiernos promoviendo la revocación de mandato y la recolección de firmas, esto es de ciudadanía”, puntualizó el mandatario local.

Respalda foros propuestos por AMLO para explicar la Reforma Eléctrica

En otro punto, el gobernador, respaldó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para la realización de foros en defensa de la reforma eléctrica, para que a través de estas platicas se explique a los ciudadanos los alcances de esta ley.

Sin embargo, el mandatario local se pronunció porque sean primero los diputados, quienes comprendan perfectamente el tema para que de esta forma se pueda hacer la defensa desde la tribuna.

“Son temas muy complejos, muy técnicos, pero quisiera que antes lo entendieran los diputados y los legisladores que van a participar en su discusión y aprobación, que no sea un tema tan selecto, solamente de algunos legisladores y que los otros no tengan todo el manejo, eso ocurre, en el tema de las reformas legislativas tan profundas, por eso hay especialistas en esa materia”, dijo.

Este martes, el mandatario federal anunció que se iniciarán acciones en las entidades con el objetivo de que la gente comprenda y conozca los alcances de la Reforma Eléctrica y otras reformas, que en su momento fueron aprobadas.