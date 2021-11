El diputado local e integrante del equipo de campaña de Genoveva Huerta, Eduardo Alcántara Montiel, confirmó que a más tardar el próximo viernes se presentará ante la Comisión Organizadora Electoral la impugnación del proceso de elección, y pidió a los dirigentes de los demás partidos respetar la vida interna del Partido Acción Nacional.

En entrevista declaró que el equipo se ha reunido los últimos días para analizar toda la información de lo que ha pasado en el proceso, en el cual desafortunadamente hay una serie de anomalías que de manera separada o acumulada no le dan certeza al resultado que se dio el pasado fin de semana.

Confirmó que se ha tomado la decisión de presentar la impugnación con los elementos que se están recabando para poder acreditar las anomalías y la gravedad de las mismas en el desarrollo del proceso interno.

Alcántara Montiel expresó que aunque algunos señalan que ya se acepte el resultado, lo que se debe decir es que no es un acto de fe en el cual debe de creer, es un principio de certeza y de legalidad, donde la elección no ha terminado.

“Lo que concluyó fue la jornada de votación, porque la elección inició con la convocatoria, y termina con la calificación de la elección que haga el Comité Ejecutivo Nacional. El proceso electoral no está cerrado, y se tienen que agotar cada una de las instancias, y el llamado a todos es el respetar el agotar cada una de las etapas del proceso”.

Precisó que independientemente del derrotero que lleve la impugnación, en primera instancia en la Comisión de Justicia del CEN, lo que se hará es pedir que se esclarezca el desvío de recursos públicos que hubo en el proceso interno.

Recordó que él lo había señalado, y se demostró que muchos de esos operadores estuvieron pagados con el dinero de la transición, e indicó que hay fotografías, videos participando en el proceso, y es algo que Acción Nacional no debe de permitir, el regresar al momento de la intromisión de los recursos públicos en los procesos internos del PAN.

Señaló que van a seguir el análisis el tiempo que dure, y es independiente y paralelo al proceso interno, ya que hay que defender los principios del partido.

Expresó que lo que no se va a tolerar es la intromisión, por ello e pide respeto a los dirigentes de los otros partidos políticos, para que no se entrometan en el proceso interno del PAN, el cual no ha terminado. Su fin será con la declaración de validez de la elección, y a todos aquellos que han subido publicaciones emitiendo felicitaciones se les pide respeto ya que no les gustaría que los panistas intervengan en los procesos internos de los partidos.

Respecto a qué ocurrirá cuando termine el período de Genoveva Huerta, dijo que hay que esperar lo que se defina, y no se descarta la llegada de un delegado, o la ampliación de período.