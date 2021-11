La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Silva Ruiz, pidió recuperar la tranquilidad en Tecamachalco, e indicó que lo correcto sería que el presidente municipal, Ignacio Mier Bañuelos, siguiera en el municipio trabajando.

En entrevista, la legisladora aclaró que el ayuntamiento no es el presidente municipal, él es la cara visible, es la representación jurídica del ayuntamiento, pero hay un cuerpo edilicio que le acompaña en todo momento, por lo que no se puede pensar en que porque no está el alcalde presente, no se pueda garantizar la gobernabilidad.

Indicó que existen instituciones que siguen funcionando, aunque dado el suceso que se presentó, "lo que uno esperaría es que estuviera dentro del municipio, trabajando por la paz, por la estabilidad social".

Comentó que dentro de la autonomía que caracteriza a los ayuntamientos, se habla de la situación que se conoce a raíz de los últimos acontecimientos.

La legisladora al ser cuestionada sobre la salida de Tecamachalco del presidente municipal, indicó que no se puede generalizar con el ayuntamiento, sino que habla mal de la persona que tiene ese cargo, y que debería de estar asumiendo la responsabilidad que le compete como autoridad.

Precisó que faltando alguna disposición legal, tiene el derecho de trasladarse a otra entidad, sin que signifique que el ayuntamiento se encuentre abandonado.

También mencionó que, como Comisión de Gobernación, por el momento no tienen ninguna obligación o atribución específica para poder intervenir en casos como este.

Silva Ruiz indicó que hasta el momento no hay una solicitud formal al ejecutivo del estado para que asuma la seguridad del municipio.

La presidenta de la Comisión de Gobernación indicó que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada ayuntamiento debe hacerse responsable del servicio de la seguridad que debe prestarse a la ciudadanía.

Comentó que en caso de no poder hacerlo es cuando se debe recurrir a las instancias estatales o federales como ha ocurrido en algunos casos.

"Lo que se tiene que hacer como sociedad en su conjunto es que este tipo de situaciones que se han salido por completo de control se debe recuperar ese tejido social esa gobernabilidad y paz que se merecen las personas que habitan el municipio de Tecamachalco", pronunció.

Lamentó que a los habitantes del municipio se les haya robado la paz y la tranquilidad.