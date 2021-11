En el marco de la comparecencia ante la Cámara de Diputados de Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, la diputada federal poblana Genoveva Huerta aseguró que el gobierno de Morena miente y deja a más de 25 mil niñas y niños sin participar en las orquestas infantiles, así como a mil 300 docentes a la deriva.

En este sentido, reprochó a la titular de cultura que no haya presupuesto para las orquestas infantiles: “Hoy estos 25 mil niñas y niños no tienen ningún espacio, nadie los ha atendido, pero no sólo ellos, también han dejado atrás a programas como el de desarrollo integral de las culturas de los pueblos y comunidades indígenas; el programa de desarrollo cultural municipal, cultura para la juventud y el Fondo Nacional de desarrollo cultural infantil. Lo digo con claridad, Morena miente, porque a este gobierno le vienen valiendo las mexicanas y los mexicanos”.

Recordó que la música trae beneficios para la niñez, pues en lo individual les ayuda en su autoestima, potencializa sus capacidades y cuando lo trabajan en orquesta, aprenden de disciplina, a socializar y trabajar en equipo.