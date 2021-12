Fueron anuladas las planillas registradas para la elección de la dirigencia del Sindicato de Burócratas, por una orden del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla (TAEP).

Según una copia de un documento, se dejó sin efecto el nombramiento del Comité Electoral, luego de las acusaciones de que éste fue conformado de manera ilegal.

El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), mejor conocido como de Burócratas, tendría que hacer una nueva selección del comité electoral.

“Por lo anteriormente argumentado en este H. Tribunal de Arbitraje considera, notorio y evidente la Nulidad de la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados celebrada con fecha dieciséis de noviembre del presente año, en la cual se determinó la elección del Comité Electoral para la renovación del Comité Ejecutivo y de las Comisiones Permanente para el periodo 2022-2025, por lo que es de declararse procedente la nulidad planteada”, señala la orden en poder de Intolerancia Diario.

De este modo ordena del Tribunal anula el registro de las planillas Progresa, Unidos por Tus Derechos, encabezada por Margarita Hernández Cruz; Unión, Compromiso y Servicios, con Jhovani Oliver Gallo al frente; y Renovación Sindical, de José Miguel Ángel Carreón Barranco.

Pide la autoridad laboral estatal al Comité Ejecutivo del Sindicato de Burócratas, encabezado por la aún secretaria general Virginia Socorro Meza Cruz, convocar a una nueva asamblea.

Y es que se deben elegir a los nuevos integrantes y que se siga cabalmente lo contenido en los estatutos del sindicato, a efecto de nombrar a un nuevo Comité Electoral.

Apenas en la víspera, grupos detractores han interpuesto cuatro denuncias ante dicho órgano, en contra de la secretaria general Virginia Socorro Meza Cruz, por no informar en qué se han utilizado las cuotas en los últimos años.

Además, acusan que la actual secretaria general, Virginia Socorro Meza Cruz, de querer imponer a su candidato Jhovany Oliver Gallo.

“Despierten, compañ[email protected] La asamblea extraordinaria que organizó con su grupo oscuro, Virginia, es nula, no hay elecciones, el Tribunal de Arbitraje le ordenó reponer de nuevo todo, y no obedece, así el que gane las elecciones, el tribunal no le va a dar la toma de nota. No se desgasten al ir a votar”, señala en comunicado el grupo liderado por Martha Rodríguez.

El 16 de noviembre pasado se realizó la asamblea extraordinaria plagada de irregularidades cuando lo correcto debió ser una Asamblea Ordinaria, acusaron.

La asamblea extraordinaria fue impugnada, resaltan, con lo que se inició el juicio D-564/2021 ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, el que el 22 de noviembre declaró procedente la nulidad de la asamblea extraordinaria.

Sin embargo, abogados del sindicato, afirman que aún no está firme la resolución del Tribunal, en donde dice que la asamblea donde se nombra el comité electoral es nula.

El procedimiento, señala la autoridad laboral, debe ser bajo estricto cumplimiento de los lineamientos plasmados en los reglamentos de la organización.

Consideró notoria y evidente la nulidad de dicho proceso mediante asamblea extraordinaria, lo que invalida el nombramiento del Comité Electoral, debido a que no existió una asamblea ordinaria previa en tiempo y forma como lo dispone el Artículo 70 del reglamento interno para la elección del Comité Ejecutivo, misma que debió realizarse antes del 15 de noviembre.

Por lo tanto, no debió convocarse a la asamblea extraordinaria, señala la sentencia, en atención a la solicitud realizada por parte de los integrantes de Movimiento por la Democracia.

Los quejosos argumentaron y evidenciaron diversas irregularidades que se presentaron en todo momento por parte del actual comité ejecutivo del sindicato, al no acatar los lineamientos descritos en los estatutos internos.