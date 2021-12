El gobernador, Miguel Barbosa, anunció que impulsará una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte en el Estado, para regular las tarifas en los taxis ejecutivos que funcionan a través de plataformas digitales como Uber y Didi, pero también para regular otras plataformas que funcionan en algunas demarcaciones, como Pronto.

En conferencia de prensa, el gobernador señaló que no se permitirá el abuso en las tarifas de los taxis ejecutivos, y es que por tramos muy cortos cobran altos costos a los usuarios, incluso suben su tarifa por arriba de los taxis convencionales.

"Estamos ya preparando la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte y será parte de su reglamento para hacer una regulación de la tarifa, aquí no es el viejo oeste donde cada quien puede hacer lo que quiera", dijo el mandatario.

El mandatario local reconoció que falta abundar en la regulación de tarifas, y a pesar de que recientemente fue aprobada la Ley de Transporte, se enviará por parte del Poder Ejecutivo una propuesta para abundar en este tema.

"Es un servicio privado de transporte que encontraron la manera de evadir regulaciones pero acabamos de aprobar una Ley de Transporte nosotros y he hablado con la secretaria de transporte para que me haga una iniciativa para regular las tarifas de estos mecanismos de transporte privado, porque es transporte privado que se ofrecen al público entonces no estamos dispuestos al abuso, vamos hacer una reforma a la Ley de Transporte para regular las tarifas y que no abusen", dijo.

En las últimas semanas, los usuarios del transporte han cuestionado el servicio que otorgan Didi y Uber, y es que además de la capacitación de los operadores, algunas de las unidades están en mal estado y ya no es la misma atención que al inicio de la operación de estás unidades.

El gobernador señaló que su administración tiene un trato correcto con los transportistas y especialmente con los concesionarios del transporte mercantil y ejecutivo, por lo que no permitirá abusos.

"No, no vamos a permitir el abuso a la gente en el estado de Puebla y en sus plataformas vamos a regular hay plataformas que funcionan sin registro en muchas partes del interior del estado y no lo vamos a permitir es lo que estamos corrigiendo", dijo.

Además de Didi y Uber, en municipios como Atlixco, funciona la plataforma Pronto, pero al interior de las demarcaciones también se han observado taxis ejecutivos que se exceden en tarifas.

El antecedente

Al final de la LIX legislatura local, diputados locales presentaron y aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte para regular el servicio de taxis ejecutivos.

Con la entrada en vigor de los taxis ejecutivos, vino una serie de quejas por parte de organizaciones de taxis convencionales, al acusar competencia desleal, las organizaciones han exigido que sean reguladas las tarifas y piso parejo.

En diversas ocasiones, los taxis ejecutivos se han visto envueltos en escándalos, desde mujeres que han sido acosadas, el mal servicio en algunas ocasiones, la falta de capacitación de operadores, además de constantes peleas de operadores de taxistas ejecutivos con operadores de taxis convencionales.