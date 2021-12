El ex diputado local de Morena, Gabriel Biestro, señaló que urge una cabeza en este partido político que este a la altura de las circunstancias políticas, frente a la consulta popular para la Revocación de Mandato, al señalar que no es posible que no haya pronunciamientos oficiales y lo más importante, la organización de firmas.

“No es posible que hoy que el partido tiene 70 millones de presupuesto al año no puedan ni con la consulta de juicio a los expresidentes ni con lo de hoy creo que nos están haciendo bien las cosas urge que haya una cabeza en el partido que tome el trabajo en serio que se lo lleve de domingo a domingo como Andrés Manuel siempre nos enseña".

Gabriel Biestro confió en que el nuevo delegado de Morena en Puebla, Marcos Rosendo Medina Filigrana, pueda unir a la militancia ante las fracturas internas, todos trabajen por el bien del partido y cierren filas a favor del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.

"Está faltando trabajo y organización esperemos que con el nuevo delegado haya más trabajo de unir todo lo que pudiera estar desunido y que ese tipo de situaciones no ocurran porque hemos visto que no ha estado a la altura de las situaciones en la dirigencia del partido”.

Ante la postura del Instituto Nacional Electoral (INE) para rechazar la consulta ciudadana bajo el argumento de la falta de presupuesto, el ex líder morenista señaló que es solo un pretexto que se usa por parte de Lorenzo Córdova.

Gabriel Biestro se pronunció a favor de que se le finquen responsabilidades desde la Cámara de Diputados Federal porque está desacatando la Constitución Política, pues defendió que la consulta popular está marcado en la Carta Magna y es un ejercicio democrático.

Reúne 25 mil firmas

Gabriel Biestro, cercano al gobernador, Miguel Barbosa, junto con su equipo de trabajo logró obtener de 25 mil firmas a favor de la Consulta Popular, el paquete de rubricas fueron entregadas esta semana ante el INE.

“Las entregue al Instituto y que son una aportación esta tarea qué es importante, respecto a lo que hizo el consejo general del INE; en este caso Lorenzo Córdova creo que es una venganza, si quieren vengarse por el tema presupuestario, quieren amarrar con eso, pero yo creo que es momento de que se tomen cartas en el asunto”, dijo.

El líder morenista aplaudió que a pesar de las diferencias políticas, al final todos estén unidos a favor de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, puntualizó que es importante que este asunto no lo asuman como un tema de promoción de su imagen para posicionarse frente al electorado, rumbo al 2024.