Al terminar la administración, no habrá ninguna deuda adicional y las que ya existen heredadas por el finado Rafael Moreno Valle, serán renegociadas.

Así lo aseveró el mandatario estatal Miguel Barbosa, durante su videoconferencia al recordar que gracias a la renegociación habrá un ahorro de 300 millones de pesos en el contrato con los constructores del Centro Integral de Servicios (CIS).

Detalló que se seguirá pagando en el tiempo es el mismo, pero ahora con un monto menor, por lo que habrá ahorros de varios millones de pesos manera mensual.

Sin embargo, dijo que pedirá a la Secretaría de Finanzas una vez que se suscriba el documento, que se informen los detalles del ahorro.

“Son contratos con muchos recovecos, con una ingeniería financiera muy fuerte, tenían asesoría de despachos quienes diseñaron la legislación poblana”, aseveró.

“Tenemos que salvar lo posible, no nos queda de otra, hemos y seguiremos pagando”, dijo al revelar que rechazó una propuesta para una inversión privada para la construcción de un reclusorio.

“Cuando me dijeron que se iban a pagar 20 mil millones de pesos que quedaría de deuda, les dije luego que no. No se merece Puebla que haya formas de endeudamiento así”, dijo

Señaló que con los contratos de este tipo van los sobreprecios, acomodos, “va todo, no voy a ser parte de nada de eso”, añadió el mandatario poblano.

Reconoció que las únicas deudas del gobierno estatal con que se cuentan son de corto plazo, como la compra de medicamentos de uno o dos meses o los servicios en el tema de patrullas, la que ya se pagaron y ahora habrá otras unidades.

“No le voy a dejar al gobierno que entregue un peso deuda extra al que ya me dejaron y otra va a estar renegociada y al corriente (…) Ahorita pedimos un crédito a un banco y nos lo dan corriendo, pero no se hará”, sostuvo.

Señaló que muchos estados de la República Mexicana ya se endeudaron, pero en Puebla se trabaja bien, “no hay que hacer cosas que por las cuales no se tenga el control de lo que se tiene que hacer un buen gobierno”, añadió.

Tras varios meses de negociaciones entre el Gobierno del Estado y la empresa constructora, se acordó la disminución del costo de operación del Centro Integral de Servicios (CIS), por un monto aproximado de 300 millones de pesos, a partir de este mes.

El acuerdo fue resultado de platicas gobernador Barbosa Huerta y del empresario José Abed Roaunett, quienes en todo momento velaron por mejorar las condiciones financieras del proyecto en beneficio del estado de Puebla.

El CIS ha sido calificado como un sitio eficiente para la gestión de la administración pública, con trámites sencillos, en poco tiempo, y con instalaciones modernas, seguras y funcionales.