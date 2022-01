El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se pronunció por una investigación profunda en el caso de Beberly Vega, una joven de 24 años de edad, quien por defenderse de un conductor de Uber ahora es acusada de presuntas lesiones. El conductor, además, le pide una suma importante de dinero como reparación del daño.

El mandatario local explicó que desde que el caso fue ventilado pidió que la defensoría de oficio asistiera legalmente a la joven mujer, sin embargo, sus familiares decidieron sustituir a la defensoría pública por una privada, por lo que su defensor ahora tiene todos los elementos legales para defenderla.

A su vez, pidió a la FGE y al Poder Judicial hacer una investigación profunda del caso, incluso, dijo que ha estado en comunicación permanente con las autoridades para dar seguimiento a este tema.

“Es un asunto judicial y me pronuncio por una investigación a fondo, he hablado con la FGE, con TSJ, sé que hoy es la audiencia de vinculación o no a proceso, pero no está en nuestro alcance llegar y tomar definiciones en un proceso penal, judicial penal, no le toca al Ejecutivo, claro que sí, que se investigue a fondo, vamos a seguir el caso”.

El gobernador lamentó que Uber se haya deslindado y condenado estos hechos, sin intervenir a fondo con respecto a este tema. Dijo que la plataforma debe asumir su responsabilidad: “Por qué no de fondo asumen la decisión del asunto”.

La exigencia

En Veracruz, donde es originaria la joven, sus familiares organizaron una protesta para exigir a las autoridades judiciales de Puebla la pronta liberación de la joven. A su vez, la Mesa de Género de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del IDHIE pidió que no se criminalice a la mujer.

Por medio de un pronunciamiento que se dio a conocer en sus redes sociales, el IDHIE refirió que ante la joven de 24 años de edad, Beberly Vega, se defendió de las presuntas agresiones de un conductor de Uber y ahora es acusada del supuesto delito de lesiones, por ello piden que no se criminalice

En este orden, precisaron que el tema se investigue “sin ignorar las circunstancias específicas de los hechos”.