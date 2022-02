El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo aclaró que la veda que entró en vigor el pasado 4 de febrero y que se extenderá hasta el día 10 de abril cuando se lleve a cabo la consulta para la Revocación de Mandato, impide la exaltación de un gobierno o funcionario, sin detener la actividad gubernamental.

En entrevista telefónica, el funcionario electoral señaló que la veda que se aplica durante más de dos meses es similar a la de los procesos electorales donde se tiene prohibido que las instancias de gobierno contraten tiempos o publicidad en los medios de comunicación para difundir o exaltar su trabajo.

Precisó que a partir de que se emite la convocatoria para la consulta, misma que fue el viernes 4 de febrero y hasta el día de la consulta para la revocación de mandato que es el 10 de abril, lo que no se permite es la difusión de propaganda gubernamental.

Indicó que esa propaganda es referente a la exaltación de obras de gobierno, y lo que si se permite es la difusión de noticias ya que la acción gubernamental no puede detenerse, pero no en forma de propaganda.

Al ser cuestionado sobre la glosa del Segundo Informe del gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa, que se lleva a cabo en el Congreso del Estado, Rodríguez del Castillo expresó que los medios le tienen que dar cobertura noticiosa.

“Lo que no podría el compareciente, es pagar en medios para difundir las acciones de gobierno que haya llevado a cabo, pero la cobertura noticiosa no se detiene, y contra esa no hay criterio o restricción alguna”

Aclaró además que en el Congreso del Estado los legisladores deben seguir con su trabajo, e insistió en que la acción gubernamental no se va a detener, lo único la difusión de la obra de gobierno, y esa exaltación

Habrá trabajo serio

Por otra parte el vocal ejecutivo indicó que habrá la difusión para que los ciudadanos acudan a las urnas para participar el próximo 10 de abril y emitan su opinión al respecto, y para ellos habrán de utilizar los tiempos oficiales.

Expresó que también habrá el uso de las redes sociales para difundir la consulta y lograr la participación de los ciudadanos en el ejercicio que por primera vez habrá de realizarse en la historia del país.

Rodríguez del Castillo convocó a los ciudadanos a participar en este ejercicio democrático para la revocación del mandato del presidente de México proyectado para el siguiente domingo 10 de abril de 2022.