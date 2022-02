Ante el hallazgo de personas ejecutadas en la capital poblana, el gobernador refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) dará cuenta de las investigaciones, sin embargo, anticipó que los casos serían ajustes de cuentas entre bandas criminales.

El mandatario local refirió que los casos de ejecuciones en la capital poblana deben reconocerse por las autoridades, pero además se deben reforzar las acciones de seguridad en las que debe haber coordinación, es decir, entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla.

“Es un asunto que involucra a todos, no solamente a la autoridad municipal y a su policía, sino a la Policía Estatal, la Guardia Nacional y desde luego y a todas las fuerzas del orden que deban tener una coordinación mucho más eficaz para poder encontrar las causas de este tipo de asesinatos”, dijo el mandatario local.

Será la FGE la que determine las causas de las ejecuciones, sin embargo, el mandatario local refirió que se trataría de ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales.

“No quiero pronunciarme por decir cuál sería el origen de estos asesinatos, eso lo determina la investigación, la Fiscalía General del Estado y sus investigaciones".

"Pero si se trata evidentemente puede verse que es confrontación entre bandas criminales, por eso nos toca a todos y es lo que estoy planteando y voy a seguir planteando, una mesa de coordinación mucho más eficaz y la voy a convocar hoy mismo, porque si es alarmante el número de asesinatos que hubo el fin de semana”, dijo.

El gobernador también señaló que las acciones en materia de seguridad entre la federación, el estado y municipios deben reforzarse, con el objetivo de acabar con la delincuencia, por ello es que se convocará a reuniones de seguridad en las que participen todas las autoridades y así emprender nuevas estrategias para acabar con la delincuencia.

“Todas las fuerzas del orden tienen que coordinarse para mantener mucho más vigilado todo lo que significa el día a día de la convivencia social y de lo que influye acá en esta capital donde se acumula hasta el 25 por ciento de número de delitos”, dijo.

Todos los días, el mandatario local encabeza reuniones de seguridad en las que se establecen las estrategias para el combate ala delincuencia.

Que se sancione a policías que protagonizaron riña

Ya en otro tema, el gobernador refirió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla debe investigar y emitir sanciones a los dos elementos de seguridad quienes protagonizaron una riña en plena vía pública en la zona de Villa Frontera.

“Si hay prueba de que hay borrachos en el tiempo de la jornada que los sancione, que les apliquen la sanción correspondiente, lo que debe hacer la autoridad es reconocer si hubo una falta, investigar y sancionar a los responsables y no estar diciendo que no y que no, no se arregla nada con eso, si hay grabaciones donde están los señores tomando, que los sancionen, que hagan la investigación, respeto absoluto a sus derechos humanos, garantía de defensa, pero que los investiguen, que se hagan responsables y que los sancionen”, dijo.

El pasado lunes se ventilaron videos en los cuales, elementos municipales de Puebla protagonizaron una riña en estado de ebriedad, los policías portaban el uniforme y se encontraban en horas laborales.