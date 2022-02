El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, calificó de soberbios a los dirigentes de Morena, ya que se negaron a hacer el registro de candidaturas comunes para las elecciones extraordinarias en los tres municipios, e indicó que ellos habrán de dar la batalla en Santa Rita Tlahuapan.

En entrevista el líder del Partido Verde, recordó que ellos buscaron esos acuerdos políticos que hay a nivel nacional, y recordó que en las elecciones pasadas fueron juntos.

Precisó que desde la confirmación del proceso extraordinario, se planteó la importancia de coaligarse juntos en dicha figura de competencia electoral, para evitar que el PRI, PAN o PRD se lleve las victorias.

Lamentó que la soberbia del PT, y principalmente de Morena, evitara que se unieran en la figura de candidatura común para las tres presidencias municipales, y recordó que incluso la semana pasada esos partidos ya habían anunciado las candidaturas comunes, sin buscar a sus aliados.

Dijo que ahora viene el trabajo del partido para ganar el municipio donde sí participarán, y puntualizó que en Tlahuapan competirán con el mismo candidato que eligieron el año pasado, además de pactarse una candidatura común con Pacto Social de Integración (PSI) para este 6 de marzo.

“La soberbia no es un buen consejero, eso fue, pecaron de soberbios en Morena, que por eso no se concretaron las candidaturas correspondientes, que por eso no registramos a los candidatos en Teotlalco y Miahuatlán”, concluyó.

Dan la razón al PRI

Mientras el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) al resolver el proceso TEEP-A-014/2022, interpuesto por la Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), en contra del acuerdo identificado con la clave CG/AC-024/2022, mediante el cual la autoridad señalada como responsable aprobó los lineamientos para el registro de candidaturas a los diversos cargos de elección popular.

En la queja la parte actora señaló en su escrito de demanda que el acuerdo impugnado vulnera en su perjuicio el principio de legalidad, así como el de fundamentación y motivación, pues la autoridad responsable de manera indebida modificó el diverso acuerdo con clave CG/AC-011/2021, en el que ya se habían aprobado con anterioridad los lineamientos para garantizar el cumplimiento de la paridad de género en la postulación y registro de candidaturas, tanto para el proceso ordinario como para el extraordinario, vulnerándose el principio de certeza.

Con el acuerdo se impedía al PRI, repetir candidatos a las presidencias municipales, con el argumento de que tenían que ser mujer, y había un trato diferenciado, en lo relativo a las elecciones extraordinarias a realizarse en los municipios de Tlahuapan, San José Miahuatlán, y Teotlalco, ya que respecto del primero de los mencionados, por haberse tratado de una nulidad, la responsable consideró que los partidos deberán postular candidaturas del mismo género con las que contendieron en el proceso ordinario; y en lo referente a los otros dos municipios, deberán garantizar que por lo menos el 50% de las postulaciones estén encabezadas por personas del género femenino; lo que también vino a modificar el citado acuerdo CG-AC-011/2021.

Los magistrados resolvieron que fue indebido y contrario a derecho que la responsable hiciera una distinción en el acuerdo reclamado, al decidir que respecto a una elección que fue declarada nula (Tlahuapan) deban postularse candidaturas del mismo género que las que contendieron durante el proceso ordinario; mientras que las relativas a los otros dos municipios, deba realizarse la postulación de diferente manera solo porque no fue posible llevarse a cabo; puesto que ello revela un trato desigual, por la sencilla razón de que las consecuencias generadas en los tres ayuntamientos es la misma: privar de eficacia el acto a realizarse.