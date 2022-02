El gobernador pidió a los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) a que no bloqueen carreteras, dijo que sean sensatos y si hay extorsiones por parte de la policía estatal que lo digan para que se actúe, pero que no afecten a terceros.

Y es que, el próximo 2 de marzo, transportistas planean cerrar carreteras, pues demandan más seguridad en diferentes tramos, ante los asaltos de los que son víctimas, además piden menores trámites burocráticos para tramitar licencias federales.

“Ojalá sean sensatos, si hay extorsiones por parte de Policías Estatales que no los digan, le pido a la secretaria de Transporte y Seguridad Pública se pongan en contacto con ellos y se sepan de las quejas contra policías estatales a fin de corregirlos. Les digo a los señores de la Amotac que no bloqueen carreteras, los llamo a la reflexión, a que no bloqueen carreteras, no vamos a mantenernos indiferentes ante hechos de esta naturaleza, actuemos todos respecto a la ley”, dijo.

El gobernador instruyó a que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y la de Seguridad Pública (SSP) dialoguen con los transportistas para que se busquen soluciones a las demandas, señaló que su gobierno no será indiferente a sus peticiones.

Comentó que, con respecto a temas fiscales, debe ser el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el que resuelva sus peticiones, pero insistió que sus demandas deben ser escuchadas por las autoridades para dar solución, sin que se afecte a terceros.

De acuerdo a lo manifestado por integrantes de la AMOTAC, elementos policiales federales los extorsionan, además son víctimas de la delincuencia con asaltos en carreteras, por lo que exigen que las autoridades federales y estatales, en su competencia realicen más vigilancia.

Por otra parte, han manifestado altas tarifas en el cobro de las grúas, por lo urgieron a que se regule el tema.

Cadetes podrían ser custodios

Ya en otro tema, el mandatario estatal comentó que se busca que cadetes de la Policía Estatal se incorporen como custodios en los Centros Penitenciarios, señaló que los egresados de la academia son capacitados para este fin, no obstante, que se implementan los protocolos de seguridad, con el objetivo de evitar acciones irregulares.

“Que egresados de la Academia de Policía están siendo capacitados también para poder, quienes decidan serlo, formar parte del personal de los reclusorios, es un asunto voluntario, entonces les están dando capacitación, son egresados de la academia y a parte se les esta capacitando para ser integrantes de las custodias de los reclusorios, es un proceso y hay 100 que están a punto de resolver este tema”, comentó.

Tras los cambios en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), dijo que se refuerzan los protocolos de vigilancia, por ejemplo, refirió que el pasado martes una mujer intento ingresar con una identificación falsa, por lo que se impidió su ingreso.