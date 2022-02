En un plazo de 30 días, el gobierno del estado subsanará las observaciones a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020, esto ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El gobernador comentó que los recursos se ejercieron en diferentes obras y acciones, pero el reporte del órgano fiscalizador federaL tiene que ver con procedimientos.

El mandatario local refirió que todo el dinero que llega de la federación es aplicado a diferentes acciones y personalmente ha estado pendiente del ejercicio de los recursos, por lo que no esta de acuerdo en las observaciones aunque todo será subsanado en el plazo que marcan los ordenamientos legales.

“Cuando la cuenta pública, el ejercicio de cada cuenta pública se informa de los recursos federales a la auditoría superior de la federación, empiezan las observaciones, de este tema ya hay todo un antecedente, incluso he estado al pendiente de ellos porque no estoy de acuerdo en que se nos hayan observado estos recursos, ahí están las obras, los recursos fueron ejercidos legalmente y las obras están ahí, no existe ningún asunto de una obra que no se ejecutó, inexistente, son procedimientos por los cuales se hicieron las observaciones".

El mandatario refirió que su gobierno explicará el ejercicio de 407.7 millones de pesos observados, incluso refirió que ha tenido reuniones con el auditor superior de la federación para el tema.

“Vamos a subsanar todo absolutamente porque el gasto se hizo, se pagó, no estamos hablando de que haya una obra inexistente o que haya cosas irregulares de fondo, no en absoluto. Yo he estado en la ASF hablando de este tema y explicándolo no tengo ninguna preocupación como gobierno para poder decirte que vamos a subsanar completamente dentro de los 30 días siguientes esta observación y vamos a salir bien porque somos honrados”, comentó el mandatario local.

En el informe de la ASF hubo observaciones por el ejercicio de los recursos federales, específicamente por recursos que bajan por medio del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.