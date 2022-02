En Puebla de manera juarista y republicana se combaten a los grandes males de México y de la entidad “la corrupción y la impunidad”, puntualizó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, durante el evento conmemorativo al Día de la Bandera.

En el evento, Lozano Pérez afirmó que en esta Cuarta Transformación que se vive en el país es importante la toma de decisiones, de ahí que reconoció el liderazgo del gobernador.

“Lo es porque como lo hemos visto la indiferencia y la indefinición es el peso muerto de la historia, con su ejemplo, en Puebla los gobiernos de la Cuarta Transformación estamos tomando definiciones claras, responsables y firmes”, comentó.

El secretario de Educación, puntualizó que los símbolos patrios son importantes porque ayudan a ir de la mano de la historia para entender nuestro presente y construir un futuro desde la reflexión y la acción, puntualizó que desde la Cuarta Transformación se construyen alternativas por un modelo de vida y de justicia social para los más desfavorecidos.

“México está inmerso en una Cuarta Transformación Social que a diferencia de las anteriores se dio a través de la vía legal, democrática y pacífica, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el corazón de esta transformación se encuentra el combate a la corrupción y a la impunidad como los grandes males de la nación y la sustitución del modelo económico neoliberal altamente desigual y corrupto”, refirió.

En el evento, al que se dieron cita los titulares de los tres poderes del estado, se enfatizó en que la Cuarta Transformación es una estructura jurídica institucional enfocada al bienestar para los más necesitados, para los más pobres.

“Hoy como ayer son necesarios, a fuerza de pedagogía política y dado que la nación esta en permanente construcción, recordar estos símbolos que si se tratasen de retomar en una nueva bandera habrían de cristalizarse los siguientes tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, comentó.

Melitón Lozano hizo referencia a los cambios en México hasta llegar a la Cuarta Transformación, además refirió que la bandera posrevolucionaria se caracterizó porque el escudo que volvió a parecer en la bandera, la imagen del águila se encuentra viendo de perfil con sus alas en posición de ataque y devorando la serpiente como símbolo fundacional de México Tenochtitlán.