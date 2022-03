El gobernador de Puebla aclaró que en su administración “no hay ningún manto protector”, por lo que funcionarios quienes cometan irregularidades serán investigados y sancionados, por ello la remoción desde el año pasado de Guillermo N. como titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y las denuncias al respecto que derivaron en su detención.

A su vez, comentó que hay más denuncias presentadas, pero en contra de servidores públicos de al menos las dos anteriores administraciones que encabezó el PAN, aunque sin referirse a alguien en particular, dijo que las querellas son en contra de personajes de “los niveles más altos”.

El gobernador refirió que no permitirá que en su gobierno se cometan actos de corrupción: “sí y donde encuentro irregularidades cometidas por gente de mi gobierno entonces tengo que investigar, aquí no hay un manto protector, el gobernador no se vincula con nadie en ningún acto irregular, ni recibe canonjías de nadie, de ningún área gubernamental”, dijo.

Por otro lado, señaló que vendrá audiencia de imputación en el proceso de Guillermo N., después se lleva a cabo un periodo para dar paso a la vinculación a proceso y serán las autoridades judiciales las que determinen las sanciones en contra del ex servidor público.

“Si, se trata de asuntos de irregularidades cometidas por el servidor público que hoy está detenido, solo voy a opinar eso por el momento. Tiene que ver con irregularidades que el gobierno de estado le imputó al ex secretario de movilidad y transporte”, dijo.

Aunque en el pasado se habló de la otorgación de concesiones irregulares y otros actos de corrupción, el mandatario local prefirió no abundar con respecto al tema, pues las autoridades judiciales serán las responsables de aclarar el tema penal.

Gobierno va contra funcionarios del pasado

Por otra parte, el gobernador comentó que hay denuncias en contra de funcionarios del pasado, aunque no se refirió a alguien en particular, sostuvo que las denuncias por diferentes anomalías llegan al más alto nivel.

“Las decenas de denuncias presentadas son por irregularidades públicas cometidas por ex servidores públicos en los niveles más altos, todos están metidos, que se aplique la ley”, dijo el mandatario local.