El gobernador, respaldó al Ayuntamiento de Puebla con respecto a la instalación de los parquímetros en la capital, sin embargo, consideró que se debe vigilar que no haya abusos de la empresa y de elementos de tránsito.

“Que no haya abusos, hay que estar vigilantes de que estos parquímetros funcionen de que no haya abusos, que no parezcan los abusos de ciertos policías, de la propia empresa que ahí preste el servicio, pero el gobierno del estado sin duda que tiene una opinión favorable del Ayuntamiento de Puebla para poner parquímetros”, comentó.

El mandatario estatal comentó que es una política recaudatoria, pues, aunque son bajas las tarifas, habrá un ordenamiento con este nuevo decreto que establecerá las tarifas por estacionarse en las calles.

Señaló que no se puede comparar al municipio de Puebla con Europa, pero aquí en Puebla hay un tema que se debe atender para generar más ordenamiento “si son recaudatorias lo son, aunque el monto es bajo, pero lo son y son necesarias, no comparemos a la capital del estado con ciudades de Europa, pero si hay una realidad que sirva para el estacionamiento en las calles”, dijo.

El gobernador refirió que el Ayuntamiento de Puebla debe poner atención en la licitación y que no se cometan abusos, para el cobre de las tarifas.

Cabe mencionar que, el Ayuntamiento de Puebla ya presentó el plan integral de los parquímetros, serán 4 mil 638 cajones en las calles 17 Oriente-Poniente, 8 Oriente-Poniente, 11 Norte-Sur y Boulevard 5 de Mayo.

Se pretende que la primera hora sea gratis, la segunda y tercera hora sea con tarifa de 5 pesos, la cuarta hora 10 pesos y el tiempo máximo de cuatro horas tendrá un costo total de ocupación de 20 pesos.