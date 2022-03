Tras la detención en menos de cinco días del auditor Francisco “N”, y el extitular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo “N”, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso, Sergio Salomón Céspedes, advirtió que ninguno de los exfuncionarios detenidos por presuntos actos de corrupción puede acusar ser un perseguido político.

Sergio Salomón agregó que deben asumir su responsabilidad si actuaron mal, e indicó que en el caso de la Auditoria Superior del Estado (ASE) al ser un nuevo proceso, la designación podría ser por siete años.

En entrevista con Intolerancia Diario, recordó que la detención tanto de Francisco “N” y Guillermo “N” se derivaron de denuncias por presuntos delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y entrega irregular de concesiones del transporte, y corresponderá a la autoridad correspondiente hacer la investigación.

Sostuvo que los servidores públicos están obligados a conducirse con estricto apego a la ley en el desempeño de sus funciones y en caso contrario deberán responder ante la justicia dentro de un proceso jurídico justo y transparente.

“Aquí no hay dobleces, sabemos perfectamente lo que hacemos bien y sabemos exactamente cuando hacemos las cosas mal, entonces, creo que en ese aspecto sin duda tendrán que demostrar precisamente su inocencia y que tienen todo en orden y de no ser así cada quien que asuma sus responsabilidades. Nadie podemos decirnos perseguidos".

Céspedes Peregrina consideró que hasta que no exista una sentencia que confirme la responsabilidad en la comisión de un delito ambos ex funcionarios gozan de la presunción de inocencia y podrán defenderse en las instancias legales para desvirtuar las acusaciones en su contra.

Certidumbre en la Auditoría Superior del Estado

Respecto al vacío que hay en la Auditoría Superior del Estado (ASE), señaló hay dos procedimientos los que se llevan: uno es el legal que nada tiene que ver el Congreso.

Sin embargo, recordó que hay reglas muy claras para poder tener certeza de lo que tienen que ser los procedimientos para poder dar la seguridad de transparencia, y que la ASE, no se detenga porque se tienen tiempos terminales para la revisión de sujetos obligados.

Recordó que en éstos momentos hay un auditor suplente, y en la medida en que se vayan desarrollando las cosas, las peticiones entre ellas la que entregaron los diputados Azucena Rosas Tapia, y Eduardo Castillo, para destituir al auditor, y lo que defina el tribunal, se dará paso a un trabajo estrictamente legislativo para saber qué es lo que procede.

Aseguró que el Congreso de Puebla tiene perfectamente bien delineado cuáles son las acciones que se tienen que seguir.

Advirtió que en caso de una designación de un titular, al ser un nuevo procedimiento, serían siete años los que estaría en el cargo, pero todo está en el análisis, y el jueves se podría tener un avance.

Advirtió que en la ASE, trabaja gente de muchos años, y se espera que no haya atrasos, y se buscará que no se retrase, y es importante que desde el Congreso se de certeza para que los trabajos no se paralicen.