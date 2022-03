En Atlixco fue detenido Guillermo Aréchiga, ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) la noche de este lunes, tras una orden liberada por un juez local que cumplieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por presuntamente la otorgación de conseciones de forma irregular y otros actos de corrupción cometidos por el ex funcionario se cumplió la orden de captura, aunque la FGE no ha oficializado los motivos, desde el año pasado, el ex funcionario enfrenta denuncias penales.

En enero, la titular de la SMT, Elsa Bracamonte González confirmó que al menos 3 mil concesiones fueron otorgadas en medio de irregularidades, durante el primer periodo de la actual administración.

No obstante, desde la salida de Aréchiga Santamaría, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció denuncias penales por irregularidades cometidas en la dependencia, incluso el día de la salida del ex funcionario hubo un operativo de seguridad en las oficinas ubicadas en la Colonia La Paz, para impedir que se saqueara documentación clave que permitiera a la Secretaría de la Función Pública (SFP) indagar respecto a actos de corrupción.

Guillermo Aréchiga no sólo incumplió con la vigilancia y la exigencia a transportistas para la modernización del transporte público, también habría cometido actos ilegales, junto con otros funcionarios, pues a cambio de "moches" habría otorgado permisos, aún sin la autorización previa para ello.

El pasado 30 de agosto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que retirará concesiones otorgadas por el ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, y es que, a pesar de que él instruyó a que no se otorgaran más permisos a transportistas hasta que se regularizará el transporte público, el exfuncionario los otorgó bajo actos de corrupción.

"La instrucción que le di a Aréchiga fue que no otorgara concesiones hasta que regularicemos el transporte, pero incumplió y otorgó de sus pistolas concesiones, todos se van a revocar, esas se van a revocar", dijo aquel día el mandatario local.

En su reciente comparecencia ante diputados locales, Elsa Bracamonte González, actual titular de la SMT dio cuenta de 3 mil permisos irregulares, de la operación de coyotes, bajo el amparo de anteriores funcionarios estatales y actos de corrupción.

Hasta la noche de este lunes, la Policía Ministerial cumplió la detención de detención del ex funcionario en una plaza comercial en Atlixco, pero se espera que este martes la FGE dé más detalles del tema.

Finalmente, cabe recordar que el gobernador reiteró desde la salida de Guillermo, que se iniciarían investigaciones por actos de corrupción, además denuncias penales, además el encargo a la actual titular de la dependencia es concretar las mejoras en el servicio de transporte público.