En Puebla no se debe normalizar la violencia, advirtió el gobernador, quien exigió una explicación a la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, respecto al asesinato de un joven de 30 años de edad y otras personas heridas, tras asistir al carnaval de Xalmimilulco.

Advirtió que estos hechos no deben seguir ocurriendo, no obstante, la autoridad municipal debe garantizar la seguridad en los carnavales, para que las y los ciudadanos puedan disfrutar de los eventos.

El mandatario lamentó que nuevamente Huejotzingo se vuelva escenario de violencia, pues recordó los hechos ocurridos hace un par de años con estudiantes universitarios quienes acudieron al carnaval de Huejotzingo y fueron violentados.

“Recuerden Huejotzingo hace dos años, lo que paso con los estudiantes de medicina, hace un año no hubo y ahora ahí está otra vez, hay que pedir una explicación muy clara de los hechos a la autoridad municipal, pero hay que parar la normalización de la violencia en el país y nos corresponde hacer lo propio en el estado de Puebla”, dijo.

En todo caso, el gobernador instó a que las autoridades de Huejotzingo cancelen el carnaval sino pueden garantizar la seguridad que es fundamental para los ciudadanos, pues cada año ocurren actos de violencia.

“No podemos seguir admitiendo eventos como los carnavales, en donde siempre hay hechos de violencia, no se puede, no se puede, si la autoridad municipal no puede garantizar la seguridad pública de la ciudadanía o de la gente, entonces no se puede autorizar el carnaval, no se puede”, dijo.

Y es que, el pasado domingo, se registró una riña que llegó hasta una balacera la que dejó como saldo a una persona muerta y al menos otras cuatro personas lesionadas, los hechos ocurrieron en la calle Domingo Arenas en Xalmimilulco.

Elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo no detuvieron a nadie, a pesar de los reportes de las y los ciudadanos, quienes identificaron a los participantes de estos actos violentos, más tarde personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo del joven de 30 años asesinado.

De acuerdo al titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, las personas lesionadas no fueron atendidas en hospitales de la Red de Servicios de Salud del Estado.