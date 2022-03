El gobernador de Puebla dejó claro que la concesión para los espacios de publicidad en paraderos de buses, pendones y puentes son solo un acto de control político. Advirtió que el Ayuntamiento de Puebla debe tener cuidado con el tema, pues el Código Fiscal del municipio no esta por encima de la Constitución, incluso de imponerse la concesión se llegaría a una controversia constitucional impulsada por el Gobierno del Estado.

El Ayuntamiento de Puebla busca concesionar los espacios hasta por 10 años, sin embargo, el gobernador dijo que estas acciones son para generar controles políticos de la concesión".

"Buscan generar aprovechamiento de bienes del dominio público, uso y aprovechamiento, eso es lo que quieren hacer, control político, que no me digan otra cosa, no por favor. No quedamos que íbamos a ser diferentes, ¿no?”, dijo.

El mandatario estatal cuestionó al edil capitalino por esta postura al señalar que "si no hay persecución empiezan a soltarse las alitas?”.

Por otro lado, dejó claro que él es respetuoso de los alcaldes, sin embargo, cuando algo este mal se debe señalar, en este caso, la otorgación de una concesión que se pretende para un periodo de 10 años, pasando por alto la Constitución Política de Puebla.

“Si algo se excede de las atribuciones de un ayuntamiento hay controversias constitucionales, hay controversias constitucionales, para que revisen en todo caso si es la ley o es la política, hay Congreso del Estado, no, cuidadito muchachos”, sostuvo.

El gobernador recordó que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas abusó y persiguió, incluso sostuvo que, en las campañas electorales.

Producto de esas concesiones se impidió la colocación de propaganda electoral a favor de la coalición “Juntos Haremos Historia”, pues solo estos espacios se usaban como parte de un control político para favorecer al PAN.

El mandatario estatal también se refirió al Comité Técnico que sería el responsable de realizar todo el procedimiento para la otorgación de la concesión, por parte del Ayuntamiento de Puebla como lo dijo Michel Chaín, recordó que por estas acciones ilegales varios exservidores públicos están encarcelados.

“Cuidado con eso, cuidado, que firmen cosas que no tienen atribuciones, hazlo tú, firma tú y por si hay una responsabilidad, porque es una responsabilidad, es la historia de Puebla, hay varias gentes en la cárcel que sin acuerdo delegatorio para todo eran firmaron”, comentó.

En su oportunidad, el consejero jurídico, Carlos Palafox Galeana explicó que de acuerdo a la Constitución Política de Puebla y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Ayuntamiento de Puebla debe pedir la autorización del Congreso del Estado para la entrega de concesiones por un largo periodo.

“El articulo 57 al referirse a las facultades del Congreso, señala que son facultades del Congreso autorizar la enajenación de bienes inmuebles propios del estado y municipios a solicitud de estos, así como aprobar los contratos que celebren los ayuntamientos cuando tengan duración mayor para cuando hubieran sido electos".

"Es muy claro que para preservar ese interés colectivo, esa propiedad común de los poblanos, debe colegiarse no solo al interior del Cabildo sino también con la autorización del Congreso toda vez que excede el periodo de los integrantes del cuerpo edilicio”, comentó.

El gobernador de Puebla reiteró que el tema de fondo es político, crear espacios de control político, incluso en la víspera de 2024.