La llegada de Francisco Ramos Montaño como delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no es oficial señaló el canciller, Marcelo Ebrard, quien dijo que es solo un asunto mediático.

El nombre de Francisco Ramos Montaño ha sido mencionado para ocupar la delegación de la SRE, pero su llegada no es oficial, “sé que hay algunas columnas por ahí pero no fue materia de la conversación con el señor gobernador, lo que hablamos fue sobre el desarrollo y potencial de Puebla, es decir, aprovechamos el tiempo y no lo perdimos en lo que llamamos la grilla”.

Francisco Ramos Montaño laboró en el gobierno del estado, es cercano a Fernando Manzanilla, quien lo impulsó a ser parte del Partido Encuentro Solidario (PES) y en la Secretaría de Gobernación hubo opiniones en su contra.

El gobernador de Puebla recibió en Casa Aguayo a Marcelo Ebrard, sin embargo, anticipó que no le pediría evitar la designación de Francisco Ramos Montaño como delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pese a ser la mano derecha de Manzanilla Prieto, uno de los exsecretarios señalados por actos de corrupción.

En ese sentido, comentó que "con suerte y no lo nombra", sin embargo, la reunión con el canciller fue en el sentido de abordar temas de inversiones para la entidad, como parte del dialogo que mantiene con empresarios de otras naciones.

Previo a la reunión en Casa Aguayo, el mandatario estatal dijo que sí tiene opinión de Francisco Ramos Montaño y sus vínculos con políticos acusados de actos de corrupción.

“Sobre Francisco Ramos y sí tengo sí tengo opinión sobre las relaciones que ligan a Francisco Ramos con políticos y entonces no es no sería correcto que yo diera una opinión antes de que viniera el canciller aquí a visitar a casa Aguayo me sienta un rato también con la presencia dentro”, comentó.

Visita de Cárdenas

El mandatario estatal refirió que la reunión que llevó a cabo con el ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, fue en términos de amistad, más allá de una relación política, pues son varias décadas de amistad.

El pasado martes recibió en Casa Aguayo al ex candidato presidencial, considerado como un gran referente de la izquierda mexicana “tenemos una comunicación de amistad, esta muy ocupado en los temas de la fundación por la democracia, que organiza eventos, libros”, dijo.

El mandatario estatal mantiene relación de cercanía con personajes de la política nacional, dijo que de forma personal aprecia a Cuauhtémoc Cárdenas.