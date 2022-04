Ante los reiterados ataques del gobierno federal y de militantes y simpatizantes de la 4T en el país y los estados, el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta exclusivamente con el apoyo ciudadano. El consejero presidente del organismo electoral en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, aseguró que el INE ha sufrido agresiones del gobierno en turno, pero cuenta como principal alianza con los ciudadanos.

Dijo que, prueba de ello en los procesos electorales, como en la consulta para la revocación de mandato, no es el gobierno, no es el INE, no son los partidos políticos, siempre son los ciudadanos.

“Son nuestros vecinos convertidos en árbitros electorales en este ejercicio, esa es nuestra principal fortaleza”, prueba de ello, es que para la consulta para la revocación de mandato en Puebla se movilizaron más de 14 mil 700 ciudadanos que este 10 de abril recibieron los votos de los poblanos.

“Son vecinos quiénes hacen el ejercicio de nuestra democracia, hemos hecho una gran alianza con la sociedad”.

Rodríguez del Castillo explicó que, son ciudadanos los encargados de cuidar las casillas electorales, ellos son los que llevaron a cabo este ejercicio.

Este domingo, 10 de abril de 2022 día de la consulta para la revocación de mandato del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el consejero presidente del INE, recibió el respaldo de grupos de la sociedad organizada.

En la sede del INE Puebla, integrantes de la agrupación Misión Rescate México, se presentaron en las instalaciones del organismo electoral federal en Puebla, en defensa del árbitro electoral, del Instituto Nacional Electoral (INE), “queremos un INE fuerte”.

Así lo señaló la representante en Puebla de la agrupación, Patricia Velázquez, quien agregó que, además, también defienden la democracia en el país.

Y es que, aseguró, “permitir su control por parte del gobierno federal y su partido en el poder, Morena, es un gran retroceso y golpe a las institucionas autónomas".

“Queremos avanzar en la democracia y no retroceder, dijo, por eso, convocaron a la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo creado por los ciudadanos, para los ciudadanos”.

Patricia Velázquez, destacó que, el INE es un organismo autónomo e independiente, que ha contribuido a recuperar el valor del voto de todos los mexicanos y a que los mexicanos tengamos elecciones en paz.

En la actualidad, destacó, la democracia es uno de los más importantes baluartes para el país, por eso, la defensa del organismo electoral mexicano es uno de los compromisos de la sociedad organizada.

Después de entregar la carta de apoyo al INE, los integrantes de Misión Rescate México hicieron un pronunciamiento de respaldo total al organismo ciudadano y cantaron el himno nacional, como muestra de compromiso con las instituciones ciudadanas.