Ante el incremente de casos en contra de las mujeres, pero sobre todo la impunidad que se presenta debido a que no están debidamente integradas las carpetas, en ocasiones por actos de corrupción, la diputada local por el PRI, Laura Zapata Martínez, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para sancionar hasta con seis años de prisión a quienes obstaculicen una investigación.

La legisladora señaló que en ocasiones el presunto delincuente es detenido pero queda libre por cuestiones legales y, en ocasiones, hay quienes se encargan de entorpecer las investigaciones permitiendo la impunidad.

Señaló que por ello presentó una iniciativa para reformar el Código de Procedimientos Penales del Estado de Puebla en el Artículo 421, referente a “Son delitos que afectan la Procuración y Administración de Justicia”.

En la reforma se plantea que en el numeral XI BIS se establezca como falta grave “Negarse a recibir una denuncia; así como obstaculizar, entorpecer o dilatar la investigación, o integrar de manera incorrecta una carpeta de investigación en aquellos delitos como violación, feminicidio, violencia familiar o todos aquellos que tengan que ver con la violencia contra las mujeres.

Señaló que se plantea también reformar el Artículo 424 BIS con el siguiente texto: A quien cometa el delito indicado en la fracción XI BIS se le impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización; además de la reparación de los daños, conforme lo establece este Código y el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin detrimento de la responsabilidad que esta acción pueda generar en alguna otra materia.

Problema latente

La diputada por Acción Nacional, Aurora Sierra, advirtió que sin la participación ciudadana, la violencia en contra de las mujeres va a continuar por más reformas legales que se pudieran hacer, ya que hay que atender el problema desde sus raíces, y refirió que debe atenderse el tema de la salud mental.

Expuso que el panorama que se está viviendo a nivel internacional en contra de la mujeres, y todos los movimientos que se realizan se celebran, y no es un caso particular el caso de Puebla, pero es lamentable que México tenga cifras que van a la alza.

Precisó que en el caso de Puebla es lamentable, pero es un tema multifactorial, “es triste cuando no se resuelve una investigación en el tiempo y la forma, pero se debe abonar al debate y discurso, y hablar de la descomposición del tejido social que se está viviendo actualmente”

Comentó que como legisladora se han realizado recorridos, y se ha hablado del tema que se defiende desde la Comisión de Igualdad, y algo que se ha dicho, es que si no existe la participación ciudadana, y voluntad, no hay esfuerzo que como institución se pueda lleva a cabo si la sociedad no se involucra.

Sostuvo que la educación, la prevención son fundamentales, y si bien hay que demandar políticas públicas desde los ayuntamientos, pero también desde la legislatura, para que se pueda llegar a un fin.

Al ser cuestionada sobre el incremento de penas, dijo que en ocasiones se piensa que el incrementar la pena o llevar a la cárcel a un individuo, va a acabar con el problema, pero esto no ocurre.

Insistió en que si no se empieza a discutir y debatir el tema de la salud mental que es algo, se va a estar en un círculo vicioso todas las autoridades, la sociedad civil, las víctimas, y no se va a llegar al meollo del asunto que es la falta de la atención de la salud mental.