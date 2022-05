Luego de que regidores del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, acusaron corrupción e irregularidades en el gobierno de Irene Olea Torres, la alcaldesa lo desmintió al señalar que su administración es transparente y se puede revisar cada gasto hasta en línea.

Hace unos días cinco regidores izucarenses acusaron a la presidenta municipal, emanada de Morena, de corrupción, opacidad en las finanzas, erogaciones desorbitadas en promoción personal.

Frente a los cinco regidores detractores y de su mismo partido, señaló Irene Olea, que hay quienes tienen desconfianza de las finanzas públicas por desconocimiento.

Incluso señaló que ahora se presentan como voces críticas, a pesar de que no les ha costado formar parte del proceso de transformación, lo que generó el grito de “¡No estás sola!” de parte de regidores y empleados del ayuntamiento.

En respuesta, la alcaldesa durante un evento de entrega de reconocimientos a trabajadores, refirió que a seis meses y medio al frente del gobierno municipal, lo ha hecho con honestidad transparencia y de frente a los ciudadanos.

“La ignorancia es atrevida. Hoy las finanzas públicas son transparentes, los estados financieros se encuentran publicados en la página de Transparencia, en nuestra página de Internet www.izucar.gob.mx. ingresando en Transparencia, en el apartado finanzas públicas”, explicó.

“Hay quienes observan errores en nuestra administración, en donde sólo hay más de un cambio de enfoque recomendado por un estado de bienestar como muchos gobiernos de Morena”, dijo.

Afirmó la alcaldesa que a través de la regeneración de tejido social y los lazos comunitarios con las acciones de bienestar y apoyo al campo, se ha llegado a los lugares más apartados del municipio ubicado el sur del estado de Puebla.

“Somos un pueblo trabajador y por ello aprendimos una estrategia integral de reactivación económica para mejorar la economía de las familias, generar empleos y dignificar el trabajo honrado que permita gozar el derecho de llevar el sustento a nuestros hogares”, dijo.

Aseveró que la inversión pública no sólo son obras de infraestructura también es promoción de la economía y el turismo, como son las ferias o los festejos.

“La muestra la pone el gobernador Miguel Barbosa Huerta, con la feria de Puebla, en conmemoración del 5 de mayo. Es inversión pública es intangible, pero impacta en la regeneración de empleo mueve dinero economía”, sostuvo.

De este modo agradeció el respaldo de confianza de los ciudadanos, quienes afirmó, reconocen que este gobierno hace las cosas de manera diferente, porque mira de frente al futuro y sigue avanzando en la transformación.

“Esto sin temor a equivocarme lo digo es gracias a todas y a todos los que están convencidos de su proyecto, de un nosotros (…) como verán no se ha ido bien, nos está yendo bien y nos ya mejor eso no me cabe la menor de las dudas”, insistió.

“Quien crea en la congruencia de mi voz, en el trabajo en equipo y en acción comunitaria que dé un paso al frente”, dijo, acto seguido los únicos que no lo hicieron fueron los cinco regidores detractores.

Insistió que ahora, como en ningún gobierno anterior en Izúcar de Matamoros, cualquier ciudadano puede tener acceso a cuánto ingresa y cuánto se gasta.

“Compañeras y compañeros hagamos caso al final lo que nos marca en el en el proyecto de nación nuestro presidente Andrés Manuel, nadie más por encima de todo está en la voz del pueblo, hagamos pueblo”.

Los regidores señalaron en redes sociales, que hay pago sin licitaciones a proveedores, por casi 2 millones de pesos, en el caso específico del alumbrado decorativo decembrino, entre otras anomalías.

En un video que subieron a su cuenta oficial, los llamados Regidores Insurgentes, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), le advierten a Olea Torres que “no somos de papel y exigimos transparencia, parar los despilfarros y los gastos excesivos”.

Los regidores detractores

Martina A. Cardozo Mejía, de Igualdad Sustantiva y Juventud.

Luis Adán Marín Negrete, de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana.

Santiago Zohar Hernández Torres, de Desarrollo Urbano y Agenda Municipal.

Juan José Soto Moreno, Desarrollo Rural y Servicios Públicos.

Juan Manuel Morales Lara, de Salud.