El Gobierno de Puebla no permitirá el cierre de carreteras por parte de pobladores que, de esta forma, intentan llamar la atención de las autoridades para resolver supuestos delitos.

Lo anterior fue afirmado por el gobernador, Miguel Barbosa, quien recordó que las instituciones encargadas de la impartición de justicia, deben investigar las denuncias de la gente.

“La obligación del Estado, a través de las autoridades competentes, es investigar. Aquí hago un llamado respetuoso, no es tapando carreteras, no es tapando vías de comunicación, no lo vamos a permitir”.

Recordó que el jueves, cuando un menor de edad desapareció en los límites de Puebla y Estado de México, habitantes cerraron la autopista durante horas, lo que ocasionó afectaciones a terceros.

“El menor se lo había llevado su papá, no es el mecanismo (…) Vamos a actuar con mucho cuidado, siempre dialogando, pero se los digo a todos, no vamos nosotros a permitir este tipo de caos, que confíen en la autoridad”.

Indicó que durante el fin de semana hubo un caso similar en la autopista México-Puebla, a la altura de un centro comercial, aunque finalmente pudieron disuadir a la gente para que no llevara a cabo el bloqueo.

Miguel Barbosa llamó a la gente a tener confianza en su administración, ya que no se encuentra vinculada con criminales.

“La gente tiene sensación de desconfianza, les pido confianza en la autoridad”, expresó el mandatario poblano.

Puso como ejemplo que, en el caso de la mujer que fue asesinada durante un carnaval en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya, pronto habrá noticias sobre los o el responsable del crimen.