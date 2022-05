El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Néstor Camarillo Medina, aseguró que habrá autonomía por parte de la dirigencia nacional para que los comités estatales busquen los perfiles que participaran en el proceso electoral 2024, e indicó que en Puebla se están teniendo avances para encontrar los mejores perfiles.

Precisó que al interior de esta fuerza política, ya se está trabajando en quienes pudieran ser los perfiles para las candidaturas a algún cargo de elección popular en el 2024.

Comentó que en lugares donde la propia dirigencia nacional no tiene intervención o en su caso las dirigencias de los partidos políticos quienes integren la coalición designen las candidaturas, ya se ha venido trabajando desde hace varios meses.

Insistió en que en las elecciones pasadas, el Revolucionario Institucional, perdió en 35 municipios por menos de cien votos, contando con 58 presidencias municipales y siete diputados locales.

Por lo que dijo que si tanto el PRD y el PAN hubieran sumado más de cien alcaldías por parte de la coalición denominada “Va por Puebla”, por lo que dijo que habría que replantear las fórmulas de la asignación de las candidaturas.

Por lo que pidió respetar las militancias y trayectorias, así como los liderazgos que hay en las diferentes municipios de interior del estado, asegurando que irán fuerte en estas elecciones.

Néstor Camarillo Medina, reiteró que están las bases para mantener la alianza con los partidos Acción Nacional, y el de la Revolución Democrática para 2024, e indicó que ya iniciaron las mesas de diálogo.

Señaló que lo importante es comenzar a diseñar un mapa para ver los municipios que se perdieron a causa de la división, y que permitieron a Morena obtener más triunfos, ya que la diferencia fue de menos de cien votos.

Camarillo Medina, reconoció que existe una codependencia entre el PRI y el PAN para poder ganar la gubernatura para el 2024, adelantando la necesidad de darle continuidad a la alianza, y los actuales dirigentes están conscientes de ello.

Señaló que tienen que darse cuenta que el PRI tiene la capacidad política al interior del estado, "y que también podemos, y que también tenemos perfiles para gubernatura, para presidencia de México, y para presidencia municipal de Puebla", dijo al resaltar que el PRI no tiene problemas internos.

Recordó que Morena no ganó ninguna presidencia en el proceso extraordinario, e incluso no pudo registrar en dos municipios a un candidato se demuestra que no tienen idea de lo que son unas elecciones.