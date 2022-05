La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz, advirtió que el blanquiazul se mantendrá atento de que la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, realice su trabajo con imparcialidad.

A través de su cuenta de Twitter le recordó que su cargo debe ser ejercido sin motivaciones políticas o partidistas.

“Ante la elección de Amanda Gómez como titular de la @AsePuebla, desde el @PANPuebla2124 estaremos atentos a que se desempeñe bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, profesionalidad y honradez, tal como lo establece la Constitución Política de nuestro Estado".

“Asimismo, la exhortamos para que durante su encargo se conduzca en el marco de sus atribuciones, siempre con imparcialidad y dejando de lado cualquier motivación de índole política o partidista”, expresó la panista.

Este jueves, el Congreso del Estado eligió a la ex secretaria de la Función Pública como titular de la ASE, con 34 votos a favor y siete abstenciones de los diputados.

Crítica de Miguel Barbosa

El gobernador, Miguel Barbosa, criticó que la dirigencia del PAN en Puebla haya tratado de influir en las decisiones de sus legisladores, durante el proceso que ganó Gómez Nava.

“Es malo, no crea buen antecedente que las direcciones políticas se metan a hacer recomendaciones y a hacer amenazas contra los diputados que no sigan una línea política recomendada, no crea buen antecedente. ¿Qué va a pedir la presidenta estatal del PAN cuando venga la situación de las cuentas públicas de ayuntamientos panistas?”, advirtió el mandatario.

Por lo anterior, dijo que al Partido Acción Nacional le falta hacer más política, ya que todavía faltan cosas por tratar en el Poder Legislativo.

También resaltó que los diputados tienen absoluta libertad de votar cada caso, de acuerdo con su libertad de conciencia.