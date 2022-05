Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena que las niñas que fueron violadas puedan abortar sin necesidad de la aprobación de sus padres, la presidenta de la Comisión de la Familia, Mónica Rodríguez Della Vecchia, indicó que no se puede hacer a un lado la aprobación de los mismos.

En entrevista la legisladora indicó que en Puebla una de las causales para el aborto, es la violación, sin embargo dijo que a los 12 años una niña, debe preguntarse dónde está el estado protegiéndola, además de los padres que deben proteger y cuidar.

“Es una niña, la tienes que cuidar, proteger, y no hay políticas públicas, un compromiso por parte de las autoridades de erradicar ese tipo de violencias. Queremos que ninguna mujer y menos una niña sea violada”.

Al ser cuestionada sobre las agresiones que sufren por parte de los familiares, indicó que en lo que están a favor de la vida, y a favor del aborto, es en la protección de la mujer.

Insistió en que no hay protección de la mujer, no hay políticas públicas a favor de ellas, y en Puebla hay 31 feminicidios en lo que va del año, y pareciera que no pasa nada

Señaló que al parecer las mujeres no están consideradas y se necesita que sean capacitadas, que conozcan sus derechos, que sean reconocidas igual que un hombre.

Advirtió que no hay un presupuesto a favor de las mujeres, y cuando comiencen a trabajar en esos aspectos, se va a reducir el número de casos.

Reiteró que en el caso de las niñas es un tema delicado, ya que a los 12 años todos saben que necesitan atención, de sus padres, y dijo que independientemente de lo que digan los ministros, pues va a ser sometida a un proceso donde hay riesgo de que se pierda la vida, y es delicado que sean separado.

En la entrevista se le señaló los casos donde el padre es el violador, y la madre lo protege, señaló que ahí es donde faltan las políticas públicas que estén salvaguardando los derechos de las niñas y adolescentes.