La presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Aurora Sierra, advirtió que es necesario que la Fiscalía General del Estado (FGE), aplique los protocolos para la protección de las mujeres ya que se han presentado casos donde no hay las medidas cautelares.

En entrevista con Intolerancia Diario, la diputada local señaló que en el tema de feminicidios, se deben de conjuntar esfuerzos para activar los protocolos adecuados por parte de las autoridades para dejar de normalizar la violencia que se vive a cada día.

Señaló que hay mucho que trabajar en cuanto a la prevención y la visibilización del tema, ya que no sólo es tarea de las autoridades, si no de manera conjunta para evitar que este tema de continúe perpetuando.

Expresó que la FGE debe mejorar sus protocolos de actuación para acelerar la emisión de órdenes de protección, con la finalidad de prevenir más casos de violencia de género que deriven en feminicidios.

La legisladora lamentó el ataque directo que se perpetró contra la feminista, quien –según versiones periodísticas– habría solicitado medidas de protección a la FGE por ser víctima de amenazas días antes de su asesinato.

Al respecto, la panista reconoció que las instituciones de Puebla se encuentran rebasadas ante los múltiples casos de violencia contra las mujeres hecho que también deriva en omisiones y negligencias.

En ese sentido, Aurora Sierra se pronunció para que las autoridades ministeriales revisen y mejoren las cadenas de respuesta ante los hechos de violencia.

“Que se revise toda la cadena institucional para que ninguna mujer se quede sin la protección necesaria, eso es definitivamente es un voto que hacemos (…) que termines perdiendo la vida por una falta institucional, es algo que debemos ajustar”, comentó.

Sierra Rodríguez también hizo un llamado para que todos los órdenes y niveles de gobierno pongan en marcha las acciones necesarias para reducir los índices de agresiones contra mujeres, empezando desde los hogares y las escuelas.

Tras lamentar el asesinato de Cecilia Monzón, abogada y activista defensora de los derechos de las mujeres, afirmó que la violencia social es cada vez más común.

Precisó que en el caso de Puebla es lamentable, pero es un tema multifactorial, “es triste cuando no se resuelve una investigación en el tiempo y la forma, pero se debe abonar al debate y discurso, y hablar de la descomposición del tejido social que se está viviendo actualmente”

Comentó que como legisladora, se han realizado recorridos, y se ha hablado del tema que se defiende desde la Comisión de Igualdad, y algo que se ha dicho, es que si no existe la participación ciudadana, y voluntad, no hay esfuerzo que como institución se pueda lleva a cabo si la sociedad no se involucra.

Finalmente, añadió que la educación y la prevención son fundamentales, además de demandar políticas públicas desde los ayuntamientos, pero también desde la legislatura, para que se pueda llegar a un fin.