En medio de un impasse se ha desatado una especie de guerra de asambleas, en la que distintos grupos del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), buscan obtener la secretaria general, al estar acéfala todo este año.

El también conocido como Sindicato de Burócratas, sigue en conflicto por dos grupos, encabezados por Jhovany Oliver Gallo y Martha Rodríguez, quienes intentaron dar un albazo convocando a sendas asambleas para elegir un nuevo Comité Ejecutivo.

Mientras tanto, todo sigue empantanado en los tribunales, con diversos juicios de amparo de ambas partes, para reconocer o desconocer las elecciones del año pasado.

De este modo, las afectaciones a los trabajadores van desde la falta de aumentos salariales, recategorizaciones en pausa o hasta carencia de premios como estímulos que gestionaba el sindicato.

Afectaciones

Ambos personajes sindicales coincidieron en señalar que entre las mayores afectaciones, al carecer de una dirigencia, está el de la revisión salarial que se tiene que llevar a cabo cada año.

Y es que serán dos años en que no haya aumentos a los trabajadores, ante los problemas sindicales.

“Estamos en tiempos de que se realicen prácticamente las negociaciones, porque los incrementos llegaban la primera quincena de agosto. El 8 de agosto día que se celebra el día del servidor público ya tenía que estar restablecido todo”, sostuvo Jhovany Gallo.

Asimismo, explico que hay alrededor de 400 solicitudes de recategorización automática pendientes por negociar

Por su parte, Martha Rodríguez dijo que las afectaciones son en el aumento salarial, que le pega a jubilados y pensionados.

“Dos años sin aumento de ingreso, muchos solo viven de ello y algunos se fueron antes de la mayor categoría y ahora les afecta. No hemos tenido incremento en el salario y canasta básica en ese tiempo.

“Pero ha afectado más a jubilados ya que únicamente el sueldo reciben sin prestaciones”, explicó.

“Hay quienes cobran 1200 pesos al mes, por lo que urge el incremento, los estamos afectando con esto. Nos hemos visto afectados porque hay muchos abandonados en el sindicato quienes corren riesgo, por eso no hemos cerrado el sindicato, aunque han hecho uso de manera abusiva el grupo de Jhovany”, comentó finalmente.

Las asambleas

En entrevistas por separado a Intolerancia Diario, ambos líderes aseguran tener la razón, aunque sí coinciden en las afectaciones que se ha generado con el pleito a los trabajadores de base.

Y es que la elección del año pasado terminó en los tribunales, donde se mantienen litigios para frenar la llegada de Jhovany Gallo.

Su rival, Martha Rodríguez Salinas, lanzó la convocatoria para la nueva reunión o asamblea a celebrarse en las oficinas sindicales ubicadas en la colonia Maravillas, el próximo jueves 23 de junio.

Esto en respuesta a la asamblea en la que se decidió realizar una consulta para ratificar a Jhovany Gallo o hacer nuevas elecciones.

En la consulta celebrada el 28 de mayo, más de mil 700 integrantes del sindicato dieron su voto para ratificar a Jhovany Gallo, pero hasta la fecha no se le ha dado la toma de nota a su comité.

Esquina 1: Jhovany

Jhovany Oliver Gallo, ganador de la última elección a líder del Sindicato de Burócratas, señaló que le causa extrañeza que a seis meses el Tribunal de Arbitraje siga “obstaculizando la entrega de toma de nota, sin fundamento, motivación, o razonamiento jurídico” dijo.

En entrevista, señaló que sus opositores tienen todos sus juicios de amparo ante la justicia federal sobreseídos o en resoluciones en contra.

Indicó que el único tema pendiente es el 1998/2021, que tiene como quejosa a su rival Martha Rodríguez Salinas.

“Hubo audiencia el 7 de junio sobre ese caso, por lo que se está a la espera a que se notifique la sentencia del acto reclamado similar a los sobreseídos”, aseguró.

De este modo, recordó que el 28 de mayo un grupo de delegados y subdelegados, para buscar soluciones, convocaron a una asamblea para ratificar o en su caso hacer nuevas elecciones.

“Ellos sí están debidamente facultados conforme a los artículos del sindicato”, sostuvo, al indicar que se registró la consulta en la cual más de 1700 trabajadores dieron su voto a favor de su reconocimiento.

“Ahora pretenden convocar a una asamblea ilegal, donde dijo que solo tres agremiados pretenden convocar a la asamblea general. Es ilegal porque los estatutos establecen que pueden convocar las dos terceras partes de agremiados, lo cual no representan ellos tres”, indicó.

Señalo que en pasados días, notificó el sindicato un acuerdo en el que dice que no pueden pronunciarse hasta que se resuelvan los juicios de amparo.

“La convocatoria carece de legalidad y lo único que provocaría y me parece lamentable es confusión entre la base trabajadora, la que ya está impaciente porque se resuelva, pero la asamblea no es la solución y no está apegada a estatutos”, sostuvo.

“Lo veo como que quieren dimensionar su poder de convocatoria, desesperación y seguir confundiendo a la base”, señaló.

“En un momento dijeron que se iban a apegar a lo que se resolviera la autoridad federal y ahora no son congruentes, son patadas de ahogado a ver que les puede resultar”, sostuvo.

Por lo tanto, llamó a los grupos opositores para que demuestren que sí les preocupa la base, para que se sumen a su proyecto y evitar más problemas.

Asimismo, detalló que la Policía Auxiliar ya no resguardará las instalaciones sindicales ubicadas en la colonia Maravillas, porque no se firmó un contrato, por lo que todo el equipo y vehículos están en riesgo.

Dijo que se mantendrá cerrado el edificio, para proteger incluso los documentos con información sensible de agremiados.

Asimismo, señaló que sigue acudiendo a la Secretaría de Infraestructura y Transportes a hacer acto de presencia para evitar ser despedido, luego de que le fue notificada su baja por no acudir a laborar.

Esquina 2: Martha

Martha Rodríguez Salinas acusó que directamente que llegó Jhovany impuesto mediante un fraude, al señalar que el Tribunal de Arbitraje, ordenó que se repusiera la asamblea para elección del comité electoral.

“El tribunal les ha señalado que se reponga la asamblea. Por lo que se reunieron unos cuantos delegados, quienes ya no tienen ese nombramiento por no haber comité en turno”, insistió-

Indicó que su consulta fue ilegal, ya que se juntaron como 20, 15 delegados y cinco de ellos ya sin trabajar en el gobierno estatal, para aprobar una asamblea para ratificar a Jhovany, mediante una consulta.

“Todo es falso, porque dijo que hubo solo 700 personas y es mentira que haya gente votando, todo vacío”, aseveró.

“Los resultados los mandaron al tribunal para que les de la toma de nota, pero se lo rechazan al estar mal hecho, por no reponer la asamblea, además de que Jhovany está despedido desde marzo, por lo que ya no puede participar”, señaló.

-Él alega que no ha sido notificado-

-¡Ya!, está mintiendo, el mismo tribunal le notificó, en todo lo que hace está mintiendo, ya le notificaron que está despedido, y no demandó, por lo que se queda todo sin efecto para él.

“El sigue insistiendo, pero ni cómo ayudarlo, la terquedad lo está matando”, aseveró al indicar que la asamblea del jueves 23 de junio es totalmente legal.

“Dicen que no tendrá validez, pero sí la tiene, que él haya hecho las cosas mal por ignorancia, nosotros tenemos muchos años en el gobierno, sabemos el 'teje y maneje'”, añadiò.

“A ellos los impusieron los anteriores gobernadores, primero Rafael Moreno Valle a Rosalía Barranco y después Tony Gali, a Virginia Meza Cruz. Ellos no saben nada de esto porque han sido impuestos, que los coloquen, pero esta vez no ha sido así”, dijo.

Mencionó que para dicha asamblea se reunieron más de mil integrantes, quienes aprobaron la asamblea, dando fe un notario público de documentos de asistentes para dar la personalidad para convocar.

“La ley dice que cuando no hay comité ejecutivo, una tercera parte de los agremiados pueden convocar. La asamblea será para que tome la decisión de elegir al comité ejecutivo en esa misma reunión si se alcanzan las dos tercias de trabajadores”, refirió.

Dijo que ocho personas en litigio, los trabajadores se van a deslindar de esas demandas al desconocerlas, para poder elegir nuevos comités.

“Una vez que desconozca nos seguimos para adelante y ya no hay quien lo detenga”, concluyó.