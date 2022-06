El presidente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Aristóteles Belmont Cortés, deslindó al partido de Javier "N", quien apoyó la campaña de 2019, y pidió a los priístas que dejen de buscar quedar bien con la derecha.

Luego de que el dirigente del PRI, Néstor Camarillo Medina señalara que el ex secretario de Gobernación, quien se encuentra sujeto a un proceso penal, era ya militante de Morena, el dirigente del partido lopezobradorista, indicó que los priístas se están equivocando en sus señalamientos.

“Si hay un actor político cuestionable, que lo señalen y que lo exhiban, para que así sepamos quien es quien y quien está con quien, son tiempos de definiciones y no vamos a escatimar los señalamientos a quienes quieran caminar por senderos equivocados, todo el peso moral de nuestro movimiento a quien se confundan y piensen que coqueteando con la derecha van a construir sus sueños políticos, en morena estamos por un ideal y es la transformación de México, aquí no cabe los proyectos personales”.

Sostuvo que Morena no es cueva de delincuentes, y decir, que el partido se han sumado quienes han traicionado a su partido político solo son patadas de ahogado.

“Es cierto que a Morena han llegado actores políticos, personajes, referentes y líderes pero más allá de ello, se han sumado miles y miles de ciudadanos convencidos en la necesidad de lograr una transformación profunda de la vida pública de México y quienes han llegado de otras fuerzas políticas, se han alineado a los principios y valores de nuestro movimiento, se han pronunciado por la ideología que nace de nuestro movimiento partido, se les ha leído la cartilla y se les ha condenado cuando sus actos son ideológicamente contrarios a lo que representamos.”

“Que no se equivoque el Presidente del PRI, sus manzanas podridas están pagando condenas en la cárcel, están siendo investigados y muchos otros están huyendo de la justicia”.

Expresó que hoy prometer renovarse y cambiar, recomponer sus atentados contra el pueblo, es una salida, pero se han aliado a los traidores del mismo pueblo, a los que le han robado la esperanza, a quienes juraron ser diferentes y hoy representan lo mismo, a la viva cara de la hipocresía, a los que públicamente desprecian al pueblo, sin duda la derrota les espera pacientemente.

Aristóteles Belmont, manifestó que en lugar de estar haciendo señalamientos en contra de un partido político que representa la grandeza del pueblo de México, deberían estar reflexionando ¿por qué están en el basurero de la historia? ¿por qué el Pueblo ya no le cree? y ¿por qué en el 2024 posiblemente pierdan su registro como partido?

“En morena no solapamos a ladrones a cambio de votos, no solapamos corruptos a cambio de salvar nuestro registro, en morena no solapamos a delincuentes para mantenernos en el poder”, concluyó.