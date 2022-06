La asamblea del pasado jueves de integrantes del Sindicato de Burócratas fue ilegal, lo reconoció el mismo grupo que la organizó, Movimiento por la Democracia, al argumentar que hubo amenazas a la notaria pública para que no llegara y diera fe.

En rueda de prensa, Martha Rodríguez Salinas, incluso acusó al diputado federal, Mario Riestra Piña, de tener metidas las manos en el proceso electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados, conocido como de burócratas.

Sin embargo, el día de la elección en la que estuvo presente Intolerancia Diario, se llevó a cabo con normalidad y jamás la aspirante a secretaria general señaló alguna irregularidad.

Incluso en el evento se dijo que estaba presente la notaria, la cual jamás dijeron nombre o número de adscripción y ahora, tres días después indicó que no llegó por amenazas

“Nos llegó un comunicado de la notaria pública, que temía por su bien. Recibió un comunicado del comité electoral, donde la intimidaban pidiéndole que no se presentara”, dijo el señalar que no daba nombre ni número de adscripción para seguridad.

“Absténgase de presentar sus servicios profesionales solicitados por Martha Rodríguez Salinas”, leyó una carta al tiempo de señalar que la Policía Estatal no mandó siete células para protección de los sindicalizados.

“Al no haber personalidad pública, ni un representante de la Secretaría del Trabajo (ST), al llegar gente de otro grupo y desestabilizar la votación, esto no es legal, por lo tanto no es legal”, insistió.

“Nos amenazaron, amenazaron a los compañeros que estuvieron entregando boletas y se empezaron a entregar violando con eso el voto libre y derecho. Movimiento por la democracia no va a participar en ilegalidades”, dijo, aunque el día de la elección no señaló ninguna anomalía.

“Pese a que la gente les dijeron que era ilegal, acudieron a la asamblea, nosotros tenemos prueba de que el estacionamiento estuvo lleno de compañeros”.

“Pedimos al gobernador que nos dé garantías, porque no podemos permitir que nuestros compañeros sigan siendo amenazados, por Karina Hernández Macías, de Atención Ciudadana, desde ahí los amenaza”.

Indicó que no puede ocurrir que desde una oficina tan cercana al gobernador Miguel Barbosa, los amenacen, “ya a otra compañera en su casa por pistola en mano. Esto se está saliendo de control”, afirma.

“Por eso exigimos al gobernador las garantías para que se vuelva a repetir la asamblea, que convoque a todos los actores a resolver el conflicto, para que se resuelva”, añadió.

Sentenció que sí les pasa algo a sus compañeras a quien responsabiliza es a Virginia Socorro Meza Cruz, Karina Hernández Macías, Emmanuel de Jesús Rodríguez González, Rufino Rodríguez Soledad y Juan Carlos Ruiz Rodríguez.

“Quiero pedirle a Mario Riestra, que saque las manos de nuestra organización sindical, porque es parte de este grupo, este es un sindicato que le pertenece a la base de la clase trabajadora".

Finalmente indicó que si Movimiento por la Democracia convocó a esa asamblea, fue por la intención de destrabar el incremento salarial de 2021.

En dicha asamblea en entredicho, fue elegida Martha Rodríguez Salinas, como secretaria general del Sindicato de Burócratas.

Incluso ese día la lideresa, señaló a simpatizantes: "Si nos tiran la asamblea hacemos otra".

En un poco más de dos horas, según el conteo del comité electoral designado en la misma asamblea, mil 692 de mil 812 agremiados votaron a favor de Martha Rodríguez; mientras que otras cuatro planillas apenas el resto, con 65 abstenciones.

También ese jueves, según información de militantes, no hubo notario público que diera fe a la votación, sin embargo aseguraron que la consejería jurídica del gobierno de Puebla, estuvo presente viendo que todo se llevará a cabo legalmente.