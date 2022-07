El coordinador de los diputados locales de Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel advirtió que ante la carencia de más registros de mujeres para ocupar el espacio vacante en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, tanto Norma Estela Pimentel, así como Rita Elena Balderas Huesca podrían estar nuevamente en la terna para designar a la comisionada.

En entrevista el legislador aclaró que hay que agotar las entrevistas, pero lo que se observa es que en términos de la constitución en cuestión de la paridad, es que tendrán que avanzar las mujeres, en este caso se inscribieron sólo tres mujeres, por lo cual casi un hecho que la terna estará integrada por ellas, sin denostar a los hombres que se inscribieron para participar.

Indicó que ante este panorama Norma Estela Pimentel Méndez, Laura Elizabeth García González, Rita Elena Balderas Huesca, deberían pasar luego de que este miércoles se realicen las comparecencias.

Indicó que Filiberto Otero Salas, Marco Ángel Vela Garay, Vicente López de la Vega, José Miguel Arriaga Bulloli, también van a comparecer, pero habrá que tomar en cuenta lo que establece la paridad.

Alcántara Montiel recordó que actualmente está conformado el órgano con un hombre y una mujer, correspondería por cuestión de género designar una comisionada, además de quien renunció al cargo era mujer

Sin embargo, reiteró que se tendrá que escuchar el desempeño y las evaluaciones para ver qué sucede y lograr las dos terceras partes de los votos que es lo que se requiere para que se cubra el espacio

Precisó que hay dos mujeres que se inscribieron en el pasado proceso, mismas que cumplieron con los requisitos, y hay una nueva persona Laura Elizabeth García González, además de que hubo un empate en votación y se tendrá que ver cómo se equilibran las cosas ya que es necesario que esté completo el órgano colegiado.

Sobre la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo para las dos terceras partes, señaló que para tener los votos, éstos no solo se consolidan con Acción Nacional, ya que si bien puede apoyar para que se alcance la mayoría calificada, pero no es determinante.

Alcántara Montiel indicó que se espera que haya un trabajo previo, y en su caso esperará el trabajo de las evaluaciones para poder tomar una determinación.

Reconoció que la elección del comisionado podría ser el 14 de julio, y habrá en tiempo suficiente para sacar el tema, pues son fichas ya conocidas, y habrá que discutir las letras pequeñas del contrato para ver si se ponen de acuerdo.

El pasado lunes la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado aprobó la lista final de quienes comparecerán para ser evaluados en el proceso de selección para designar a la comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública que estará en el cargo hasta el 5 de enero de 2022, misma que quedó integrada por siete.