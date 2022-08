Tras la elección interna del pasado sábado la diputada federal Julieta Vences, pidió iniciar la operación cicatriz, y dejar atrás discrepancias que provocó el proceso interno de Morena y avanzar para consolidar la 4T en el país

Sobre sus compañeros que se postularon para ser consejeros y que no fueron electos, los exhortó a no rendirse y a cerrar filas con el movimiento para continuar por la ruta del cambio.

Después del proceso interno de renovación en Morena, la diputada federal, insistió en dejar atrás las discrepancias e hizo un llamado a toda la militancia a actuar con altura de miras y cerrar filas para consolidar la 4T.

“Morena es diversidad de pensamiento, de libre albedrío y queremos que así siga, pero para construir consensos en todo momento debemos de ir unidos”, señaló.

“La izquierda siempre ha venido de la lucha y el movimiento es más grande que el partido, el obradorismo es más grande que Morena y debemos de defender este proyecto de nación, no importa desde que trinchera estemos, debemos ser fieles acompañantes y aliados del presidente de la República”, expresó.

Vences Valencia reconoció que el proceso de renovación interna “deja grandes enseñanzas, grandes aprendizajes, pero sobre todo grandes retos que superar”.

“Tenemos que perfeccionar un proceso interno, limpio, de piso parejo, sin coacción, sin la compra de votos y sin los malos hábitos de la política del pasado”, puntualizó.

Destacó que hoy al movimiento se han sumado miles de ciudadanas y ciudadanos que creen en esta Cuarta Transformación, que creen en el proyecto de nación y en el liderazgo del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El reto que tenemos, abundó, es muy grande: “Hoy gobernamos en más de 22 estados y tenemos el gran compromiso de llevar a cabo en cada espacio, desde cada congreso local y el federal, desde cualquier trinchera una agenda encaminada a continuar por la ruta del cambio”, enfatizó.

Julieta Vences recordó que ella tuvo el respaldo de la militancia en la elección y se espera la confirmación por parte del Comité Organizador del Proceso Interno, el cual dará a conocer la lista oficial de los próximos consejeros, mismos que rendirán protesta el próximo 13 de agosto.

“Como consejeras, consejeros, presidentes del consejo, debemos de llevar una agenda apegada a la ciudadanía y a los principios del Movimiento de Regeneración Nacional de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

Tras ser electa como consejera de Morena, Vences Valencia, hizo un llamado a la unidad, a la movilización a caminar conjuntamente en el estado, para hacer que Puebla tenga grandes resultados. “Queremos que a Puebla le vaya bien y para eso necesitamos de todas y de todos”, expresó.

Dijo que como consejera ella tiene que escuchar a todos los militantes que se acerquen a fin de fortalecer la unidad del partido.