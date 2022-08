El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó que se cumplió con la disposición de informar a la Corte el estado que guarda lo referente a la Consulta Indígena para el análisis y discusión de leyes.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le había dado un plazo para responder sobre el tema ante la controversia constitucional que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el legislador precisó que se ha trabajado mucho en ello ya pues ya se tienen los parámetros de la corte, e informó que se ha tenido un acercamiento con los ministros para que ellos digan cuál es el universo que ellos creen prudente para poder hacerlo.

Señaló que también se hará una visita a la CNDH para tener mucha claridad, ya se tiene un proyecto propuesto, pero se tiene que analizar si se puede hacer una sola consulta y hacer un tema de varios ordenamientos, o que digan si tiene que ser una por tema.

Céspedes Peregrina indicó que es algo que se quiere tener muy claro para no hacer otros gastos o generar otras condiciones que en lugar de ser cosas que beneficien, vaya a ser que por cuestiones que no marque la ley no se cumpla con el ordenamiento.

Manifestó que la LXI Legislatura actúa en estricto apego a la ley, y recordó que hay disposiciones aprobadas en los últimos años como el tema de las consultas, y deberán cumplirse.

Dijo que estas disposiciones en ocasiones son difíciles de cumplir por temas de logística, presupuesto, ya que se tienen que hacer los estudios sobre los núcleos de población que serán consultados, el gasto de personal que la va a aplicar, la capacitación.

Sergio Salomón aclaró que es bueno que se consulte a los indígenas, que haya propuestas de ellos porque anteriormente pudieron hacerse reformas pero sin consultar si realmente era lo prioritario.