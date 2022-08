El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Roberto Solís, advirtió que el presidente municipal de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos no ha certificado a sus policías, por lo tanto carecen de armamento, e incluso “no tienen ni charpes” para defender a la población.

En entrevista con Intolerancia Diario, el legislador expuso que esta situación se ha convertido en uno de los principales problemas de los presidentes municipales, quienes a un año de haber tomado posesión, no han cumplido con la certificación de los elementos y ante ello, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no les otorga la portación de armas.

Solís Valles cuestionó las declaraciones del edil, quien aseguró que en este municipio no hay problemas de inseguridad a pesar de la ejecución de tres agentes ministeriales y el hallazgo de cadáveres en su territorio.

Enfatizó que son muy pocos los elementos de la Policía Municipal que custodian Tecamachalco, sin embargo, aclaró que ninguno de ellos está certificado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y tampoco tienen armamento.

“Lo invitaría a que le echara ganas y certificara a sus policías porque ni charpes tienen, entonces, después de los lamentables sucesos que tuvieron creo que debería estar muy ocupado en que cuando detengan a delincuentes sus policías estén certificados para que estos puedan cumplir con los protocolos, creo que hay que empezar por ahí porque si no tienes policías certificados no puedes decir que no pasa nada”.

Solís Valles demandó al edil de Tecamachalco que asuma con responsabilidad el tema de la seguridad pública y no realice declaraciones sin ningún sustento.

"Mejor que se ponga a trabajar en garantizar la tranquilidad y la paz de los ciudadanos".

Insistió en que los problemas son algo viene pasando desde hace años, y es cíclico, cada tres años pasa y tiene que ver con una falta de capacitación, falta de conocimiento de presidentes municipales, porque muchas veces, quienes ocupan los espacios, llegan con las mejores impresiones, pero no hay conocimiento.

Señaló que los problemas de Tecamachalco, y el llamado Triángulo Rojo, que son por el robo de combustible, y esos delitos se legislan en la Cámara de Diputados, pero alrededor de esa industria ilegal, se pueden tomar medidas a nivel estatal.

Precisó que en el caso de los “halcones”, si se trata de menores de edad, desde el Congreso se puede tipificar el delito como explotación de menores, y se pueden ir buscando lagunas para desarmar todo lo que está alrededor de la industria del robo de combustible.

Comentó que se están teniendo pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal, y Secretaría de Gobernación para la capacitación a los presidentes municipales.

Indicó que se busca que cuando entran los presidentes municipales, tengan su constancia de mayoría, puedan ser llamados para que se les capacite correctamente.

Precisó que en esa capacitación se les podrá presentar un diagnóstico del número de policías que tienen, cuántos están certificados, si tienen armamento, si la licencia ante la Secretaría de la Defensa Nacional para la portación de armas está vigente.

“Es necesario que esto se sepa pues muchas veces en la campaña los puestos se prometen a los compadres, a los cuates, u otras personas que no cumplen con el perfil, y cuando llegan se dan cuenta que no tienen policías certificados, y si detienen a un criminal al no cumplir con los protocolos, lo dejan nuevamente libre".