Tras indicar que debe mantenerse el respeto a las reglas electorales y del partido, el diputado por Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, indicó que en el caso de Morena se tiene que dar la transparencia en la designación de los candidatos con miras al 2024.

El legislador local manifestó que, en esta nueva democracia y transformación emprendida por Morena, las determinaciones deben ser claras, transparentes y bien analizadas, respecto a la candidatura para el Gobierno del Estado.

El diputado local subrayó que el método de selección en Morena es muy claro, y a través de una encuesta, se definirá al perfil que cumple con los requerimientos para representar al partido, sin imposiciones, por ello, afirmó que se deben generar condiciones de piso parejo para todos los aspirantes a la candidatura.

Consideró que son válidas las aspiraciones de todos los perfiles que buscan la candidatura de Morena a la gubernatura, pero aclaró que es necesario que los interesados se apeguen a las reglas y procesos internos establecidos por el partido, así como a lo dispuesto en la norma electoral.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina dio su posicionamiento durante una gira de trabajo en la Sierra Norte de Puebla, donde sostuvo reuniones con representantes de distintos sectores sociales y económicos.

En su recorrido, estuvo acompañado por la diputada Karla Victoria Martínez Gallegos, representante del distrito local 6 con cabecera en Teziutlán.

Expresó que es fundamental poderse conducir con los principios de la Cuarta Transformación, el no robar no mentir, no traicionar y no se pueden hacer actos simulados de informes, en donde al final de cuentas invitas a gente que llega y destape porque eso es mentir, al añadir que eso no es lo correcto.

Reiteró que el presidente de México ha señalado que el pueblo es sabio, no es tonto, no se deja engañar y sabe diferenciar perfectamente entre lo que es una verdad, y lo que es una mentira.

Céspedes Peregrina insistió en que se esperará a los tiempos que marca la ley, y no hacer actos como este tipo de simulaciones que lo único que buscan es engañar y confundir.

"Muchas veces hasta coaccionar, pues si se está con el tema de los programas sociales, diciendo cuánto llega, qué se genera, y a quién se le da, se induce de una forma mezquina".

Finalmente, indicó que hoy que hay un gran inicio de la Cuarta Transformación donde todos forman partes, han sido llamados, y asumió la responsabilidad y compromiso de conducirse bajo esos principios se tiene que seguir abonando a ello.