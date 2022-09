A dos años de las elecciones, el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, no descartó la posibilidad de postularse por una nueva candidatura, aunque no dijo si para reelegirse u otro cargo de elección popular.

En entrevista con medios locales, señaló el alcalde que será el trabajo realizado durante su administración lo que pueda lograr convencer a la ciudadanía de seguir dándole su respaldo para buscar un cargo.

“Hoy no me descarto a nada, sin embargo, soy consciente de que serán los resultados los que avalen, los que logren convencer a la ciudadanía, nosotros podemos aspirar a todos los puestos, pero si la ciudadanía no nos respalda se queda en él yo quería”, reconoció.

De este modo, el alcalde sanandreseño indicó que, por ahora, se encuentra enfocado en continuar trabajando en el mejoramiento del municipio de San Andrés Cholula.

Por lo tanto, dijo que se deben esperar los tiempos correspondientes, “hoy, no me descarto a nada”, dijo

Resaltó que los presidentes municipales pueden aspirar a todos los puestos, pero si los habitantes no los respaldan, simplemente queda en “el yo quería”; por ello –dijo- se tiene que seguir trabajando muy fuerte y al final la ciudadanía decidirá en el 2024.

Asimismo, el alcalde aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN), del que emanó en San Andrés Cholula, está bien, incluso a unos días de que se lleve a cabo la asamblea municipal, donde se elegirá a la próxima dirigente del Comité Directivo Municipal.

Reveló que hay registradas dos mujeres, Maribel Rosas Tome, y Maribel Xicale, por lo que será la militancia quien participe y decidirá a quién quieren de lideresa. Pero, dijo, el CDM tendrá que asumir su responsabilidad de trabajar intensamente.

“Es muy pronto nosotros ahorita tenemos una encomienda que es dar resultados, estamos próximos a dar nuestro primer informe de gobierno”, dijo.

Al respecto, Tlatehui Percino detalló que su primer informe de gobierno municipal lo realizará el próximo 15 de octubre, a las 13:00 horas.

“Es la ciudadanía la cual estará evaluando el trabajo que realicemos y pues a todo gobierno, sobre todo gobierno municipal se le exige más, nosotros estamos haciendo lo propio para dar los resultados que la ciudadanía espera”, finalizó.