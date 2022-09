La presidenta de la Comisión del Transporte en el Congreso del Estado, Isabel Merlo Talavera, reconoció que endurecer las leyes para frenar los accidentes en los que está involucrado el transporte público, no va a eliminar el problema, pues se requiere un programa de prevención.

Luego de que en lo que va del año se ha incrementado el número de accidentes en los que están involucradas las unidades del transporte público de pasajeros, la legisladora precisó que es un tema que tiene que ver con la reglamentación existente, pues mientras no se respete, se seguirán lamentando los accidentes.

Dijo que las últimas legislaturas han reformado la ley, se retira la licencia de manera permanente a los conductores, concesiones, pero aclaró que la legislación no tiene que ser una cuestión reaccionaria, a una circunstancia, ya que todo es perfectible, por lo que es necesario ver el fondo del asunto.

Merlo Talavera señaló que vale la pena que se pueda reflexionar sobre la prevención de los accidentes, un tema que no sólo en materia de tránsito amerita observarse por toda la sociedad, pues incluye un todo, como materia educativa, de violencia, y otras se requiere poner mucha atención.

"La prevención es que tengamos conocimiento de qué dice el reglamento, cuáles son las vialidades y las respectivas velocidades máximas", reiteró.

“Cuando la señalética nos dice, la velocidad máxima, no necesariamente significa que tengamos que llegar a esa velocidad; es un asunto de conciencia, de prevención, y eso habrá que estarlo señalando en todos los ámbitos”.

Insistió en que si no se trabaja en la prevención, lamentablemente se seguirán viendo esas tristes situaciones donde hay pérdida de vidas humanas.

La legisladora reconoció que la Secretaría del Transporte ha hecho lo que le corresponde al retirar permisos y concesiones, porque si no hay observancia de la ley, las sanciones lamentablemente deberán ir creciendo.

“Cuando hablamos en materia de encarcelamientos, no es hacer más grandes las sanciones, sino trabajar en que no se cometan delitos, y lo que está haciendo la secretaría, es lo que le corresponde, sancionar de manera drástica a quien no cumple, porque en ocasiones falta conciencia sobre todo de quienes llevan en sus manos muchas vidas.

“Lamentablemente no hay conciencia plena de que en sus manos y en su responsabilidad, está la vida de muchos seres humanos, y por ello el gobierno está sancionando a quien no respete la ley.”

Por otra parte de la nueva Ley de Movilidad, dijo que la legislación que está pendiente, ya que está relacionado con las consultas que las instancias jurisdiccionales han ordenado para bien de las voces que en ocasiones no se escuchaban, a la hora de entrar en el análisis de cualquier legislación.

“Afortunadamente esos grupos vulnerables ahora podrán entrar, y se había retrasado porque había que aclarar el calendario, y ordenar el proceso para que en tiempo y forma la nueva legislación se dé”, concluyó.