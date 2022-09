La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, dijo que llegará hasta el final para que se haga justicia luego de que se violó el fuero constitucional, además de libertad de expresión en Tlaola.

Afirmó que ya solicitó el apoyo en la Cámara de Diputados a nivel federal por los hechos del pasado domingo, anunció que también presentará una denuncia penal en contra del alcalde de Tlaola, Jesús Viveros Bobadilla, por vulnerar su derecho a la libertad de expresión y asociación.

Señaló que el edil incurrió en diversos delitos, entre ellos un desvío de recursos público al asignar a dos policías municipales para que “la acompañaran” hasta la salida de Tlaola e impidieran su participación en asamblea para validar su postulación como consejera, además de que era un evento de partido.

Manifestó que fue una violación a sus derechos humanos y ciudadanos por lo que se tiene que sancionar al alcalde, emanado de las filas del PAN, conforme lo establecen las leyes para evitar que exista impunidad y se respeten sus garantías individuales.

“Me parece primero un desvío de recursos porque dos policías que pudieran estar cuidando las calles de Tlaola se ocuparon para sacarme del municipio y luego no me permiten participar en una asamblea que, además es un derecho que tenemos todos los ciudadanos (…) Que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias porque esto no se puede permitir a nadie hoy me tocó a mí, pero nadie se le puede permitir este tipo de atropellamientos”.

Huerta Villegas confirmó que presentó una queja ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que se investigue esta situación porque, dijo, este hecho constituyó una violación de su fuero constitucional para que se actúe en consecuencia.

Los hechos

El pasado domingo la diputada federal por el Partido Acción Nacional acusó que fue sacada por la Policía Municipal de Tlaola de donde se realizaría una asamblea, y ahí sería propuesta para ser consejera estatal de acuerdo a la convocatoria, y responsabilizó al secretario general, Marcos Castro, de haber dado indicaciones al presidente municipal del lugar para impedir su registro.

La legisladora que fue reconocida por Marko Cortés la semana pasada, dijo que es una simulación y de “dientes para afuera” el llamado a la unidad que pregona la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Puebla pues, además de obstaculizar la participación de militantes que buscan ser electos como consejeros en las asambleas municipales, presionan a las autoridades emanadas del blanquiazul, denunció la diputada federal Genoveva Huerta Villegas.

Explicó que este domingo acudió a Tlaola para participar en la asamblea para ser consejera y fue retirada por elementos de la Policía Municipal, pues conforme a lo expresado por el alcalde Jesús Viveros Bobadilla, presuntamente por órdenes del secretario general del PAN estatal, Marcos Castro, no se le permitió el acceso a la asamblea e incluso, se le corrió del municipio con la fuerza pública.