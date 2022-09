“Hemos confiado y hemos estado dispuestos al diálogo, para ponernos de acuerdo, para trabajar en conjunto y a sacar a México adelante pero no estamos dispuestos a que militaricen el país”.

Así lo sentenció la senadora de la república por Puebla, Nancy de la Sierra, en entrevista con un medio nacional, luego de que se envió a comisiones nuevamente la iniciativa de tener a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La senadora reconoció que está convencida de que sí se necesitan a los marinos y a los soldados en las calles, ayudando y coadyuvando a la seguridad pública, pero sin ser una policía militar.

“Eso debe quedar claro y no lo vamos a permitir, porque además ese ya no es el tema, el punto nodal es la ampliación o no de la Guardia Nacional con soldados y marinos hasta el 2028, esa es la propuesta y no están discutiendo eso”, sostuvo.

Señaló que el grupo independiente de senadores que integra, ha presentado una serie de reformas desde el periodo anterior, en donde dan soluciones concretas para mejorar la seguridad pública en el país.

“Es para que les vaya mejor a los policías, para validarlos, para capacitarlos, para que se armen y entonces tener una guardia civil como lo establece la Constitución y sobre todo respetemos las leyes de nuestro país”, añadió.

Por lo tanto, pidió una oportunidad a la seguridad pública para que se le apoye y se vean los logros hasta 2024 y si no, que se discuta.

“Se están anticipando algo que saben que está fracasado porque saben que lo que no está bien es la estrategia gubernamental. Insisto, no es en contra de los soldados y los marinos, es en contra de las decisiones que está tomando el gobierno federal en materia de seguridad”, mencionó.

Indicó que es lamentable que las autoridades federales sean incongruentes porque creían en el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en el proyecto de nación.

“Lo acompañamos en el 2018, teníamos la esperanza de que hicieran las cosas de manera diferente. pero han hecho las cosas igual o peor que en el pasado”, aseveró.

“No le estamos echando la culpa a este gobierno por el tema de seguridad, es un tema que tiene décadas y no se resuelve, ya lo vimos 16 años con una estrategia mixta en la seguridad pública y ¿qué cree? no se ha resuelto la situación, cada vez el avance del crimen organizado es más intenso y se está produciendo en lugares en donde no había, y tampoco lo resuelve la sola presencia de los militares en los estados”, argumento la Senadora.

Indicó que la sola presencia del Ejército, no cambiará la realidad del México violento, por lo que no van a permitir prolongar la situación cuando hay estrategias de capacitación, de inversión.

“¡Ah! pero entonces cancelas el apoyo, ya no hay presupuesto para darles a las policías municipales porque no hay dinero. La pregunta es ¿en dónde está el dinero que nos hemos ahorrado? ¿en los programas sociales?”, cuestionó.

“Hay que hacer corresponsabilidad, porque manejas una gran política social, la dispensa de pagos a los adultos mayores, de darles su beneficio mensual de su pensión o las becas, pero hay que hacer corresponsable a la sociedad, porque ésta no está invirtiendo y gastando ese dinero en lo que debe ser y por eso no seguimos incrementando la pobreza”, insistió.