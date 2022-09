Los alcaldes y alcaldesas que gobernaban los cinco municipios más poblados del estado de Puebla en 2020, tienen observaciones por dos mil 603 millones 539 mil 954 pesos en sus cuentas públicas de aquel año, de acuerdo con los informes publicados por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Se trata de Claudia Rivera Vivanco, en Puebla; Andrés Artemio Caballero López, en Tehuacán; Norma Layón Aarún, en San Martín Texmelucan; Karina Pérez Popoca, en San Andrés Cholula; y Guillermo Velázquez Gutiérrez, en Atlixco.

De los cinco ediles y edilas, Rivera, Layón y Pérez pertenecen al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Velázquez al Partido Acción Nacional (PAN) y Caballero, quien fue suplente del morenista Felipe Patjane Martínez, terminó siendo parte del desaparecido Fuerza por México.

Puebla capital

Con un total de 217 observaciones, de las que solamente solventó 19, Claudia Rivera Vivanco debe comprobar el gasto de mil 877 millones 996 mil 313 pesos del erario público de la capital.

Algunos de los rubros en los que no ha podido comprobar gastos, son: alimentos y utensilios; ayudas sociales; gastos de la deuda pública; herramientas, refacciones y accesorios menores; materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales; maquinaria, otros equipos y herramientas; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; servicios de arrendamiento y remuneraciones al personal transitorio y permanente; entre otros.

En 2021, Rivera Vivanco intentó buscar la reelección como alcaldesa, pero perdió la elección ante el panista Eduardo Rivera Pérez, además de que mantiene una rivalidad política con el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Tehuacán

En suma, quien gobernó Tehuacán en el año 2020 deberá solventar 52 observaciones por 258 millones 929 mil 604 pesos, de acuerdo con la revisión hecha por la ASE.

Durante aquel año de inestabilidad política, Andrés Artemio Caballero López llegó a la alcaldía el 20 de junio, luego de meses de que la presidencia quedó acéfala tras la detención de Felipe Patjane Martínez, quien tiene cinco acusaciones en su contra, entre ellas: enriquecimiento ilegal y uso ilícito de facultades y atribuciones.

Los gastos que no han sido comprobados en esa demarcación son: productos alimenticios para personas; materiales y artículos de construcción y reparación; accesorios y suministros médicos; servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados; servicios profesionales, científicos y técnicos integrales; transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras; y vehículos y equipo terrestre, entre otros.

Caballero López fue suplente de Patjane Martínez en Morena, pero en su búsqueda por la reelección, compitió por Fuerza por México. El año pasado fue derrotado, mientras que ese instituto político no mantuvo su registro.

San Martín Texmelucan

Norma Layón Aarún cumple su segundo periodo al frente del Ayuntamiento, pero todavía tiene 33 observaciones por solventar ante la Auditoría Superior del Estado, correspondientes al dinero manejado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Las comprobaciones que no ha entregado son por 130 millones 549 mil 594 pesos, según el reporte oficial del organismo.

El dinero habría sido gastado en materiales, útiles y equipos menores de oficina; materiales, accesorios y suministros médicos; arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo; arrendamiento de activos intangibles; servicios de capacitación; gastos de orden social y cultural; ayudas sociales a personas; vehículos y equipo terrestre; y expedientes técnicos de obra pública por contrato, entre otros.

Actualmente, la administración de Layón Aarún se encuentra en el ojo público, luego de que un tanque elevado que reinauguró en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac se vino abajo, con saldo de dos muertos y un herido.

San Andrés Cholula

Karina Pérez Popoca no logró la reelección como presidenta municipal, luego de perder ante el panista Edmundo Tlatehui Percino; sin embargo, tendrá que solventar ante la ASE la cantidad de 314 millones 149 mil 42 pesos.

Las 28 observaciones son por: materiales y artículos de construcción y reparación; fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados; servicios profesionales, científicos y técnicos integrales; conservación y mantenimiento menor de inmuebles; difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; ayudas sociales a personas; y expedientes técnicos de obras públicas por contrato, entre otros.

Pérez Popoca, quien durante su administración fue cercana al gobernador Miguel Barbosa Huerta, hoy se encuentra entre rumores de que apoyaría las aspiraciones políticas del coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, rival del mandatario estatal.

Atlixco

El panista Guillermo Velázquez Gutiérrez tiene 31 observaciones sin solventar, que representan gastos por 219 millones 154 mil 901 pesos, que utilizó su administración durante 2020.

El dinero habría sido utilizado en los rubros de egresos; expedientes técnicos de obra pública por contrato; oficios y el estado de situación financiera.

En abril de este año, la edila de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, amenazó con denunciar el desfalco que Velázquez Gutiérrez habría cometido contra el gobierno municipal, ya que no había solventado dos mil 120 observaciones.