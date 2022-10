Al menos 40 exinstructores despedidos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (Icatep) en 2014, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, no han sido reinstalados.

De esta manera siguen esperando regresar a sus puestos de trabajo, arrebatados en la ola de despidos del gobierno morenovallista, los que no les han regresado a pesar de amparos.

El vocero de los afectados Jorge Olivera, confirmó solo tres reinstalaciones desde que fueron canalizados con el secretario del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla.

El docente de informática y representante del Movimiento de Despedidos del Icatep, explicó que, mediante un amparo, un juez de distrito ordenó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) establecer fecha y hora para que los burócratas, regresen a sus puestos de trabajo, lo que no ha sucedido.

“Estamos esperando que ya se nos reinstalé porque ya no hay prácticamente algún argumento por el cual no tengan porqué reinstalarnos”, sostuvo.

El funcionario estatal, les afirmó que se le iba a dar seguimiento a todos los expedientes de laudos ya ganados, además les ofreció reunirse nuevamente con ellos en una semana, reunión que no se ha concretado.

“Ya no hay otra forma por la cual no tengamos que estar reinstalados en nuestro lugar de trabajo, ya vamos para nueve años y como decía el gobernador: no hay que seguir pateando el bote”, insistió.

El argumento fue que les llamarían para confirmarles una fecha de reunión, sin que hasta el momento se haya concretado una solución a sus peticiones.

Mientras tanto, próximos días tendrán una reunión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para plantear el caso y con pruebas legales de que deben ser reinstalados.

Atención Ciudadana de la secretaría de Gobernación federal se puso en contacto su homóloga en el estado de Puebla, para dar seguimiento al tema de los despedidos de los exinstructores, detalló.

Además señaló que el titular de la Junta, Arturo Daza Buendía, ha estado dilatando los procesos con “chicanerías” como ocurrió con la reinstalación en la unidad de Oriental y Teziutlán, a pesar de que llevan promoviendo juicios de amparo, los cuales han ganado desde 2017.

“Icatep está condenado para reinstalarlos, ya ganaron el laudo, cuando se da la reinstalación, la actuaria ya está lista para que se de la ejecución de la condena”, dijo al señalar que hay una revisión de expediente.

Recordó despidos se dieron de manera injustificada tras denunciar hostigamiento laboral, entre los actos, dijo que los obligaban a que por sus propios medios buscaran a estudiantes para llenar sus grupos y así poder dar clases e incluso pagar becas, de lo contrario no cobrarían sus salarios.