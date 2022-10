La aprobación de la salida a las calles de las fuerzas militares, va más allá de una cuestión de seguridad, sino más a fondo, es un tema político electoral, aseveró la Senadora de la república, Nancy de la Sierra Aramburo.

En entrevista con Intolerancia Diario, la legisladora poblana, una de las más acérrimas detractoras de la iniciativa, cuestionó la reciente aprobación en la Cámara Alta, al indicar que no será una solución al grave tema de seguridad.

Aseveró que no sólo se habla de seguridad, sino va más a fondo, a un tema político electoral, a un rompimiento del bloque de contención de las alianzas que habían hecho los partidos políticos para poder sacar a Morena de algunos estados.

-¿Fue como una jugada de ajedrez?

-Podría ser, podría ser, pero que juegue el que sepa y el que juega se aguanta.

El Pleno del Senado aprobó, con cambios, la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

De esta manera se extiende hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“Yo aceptaré si me equivoco, ojalá así sea mi mayor deseo porque tengo hijos muy pequeños quiero que vivan en un país muy tranquilo, quiero que vivan felices, quiero que salgan todas las mujeres a trabajar y regresen vivas a sus casas, quiero que ya no haya madres buscadoras, lo que yo quiero, pero lo que pasó (en el Senado) no lo va a solucionar”, argumentó.

El cambio sin cambio

Nancy de la Sierra, detalló que los senadores recibieron en primera instancia una minuta con tres hojas de contenido, sin una justificación ni visión de cambio de estrategia.

Posteriormente cuando el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), retiró la iniciativa del pleno hace una semana, aumentaron a ocho hojas el contenido.

“No solamente hablaban de una ampliación del periodo, sino que reiteraban lo que la Constitución dice, rendir un informe cada 6 meses en vez de cada año, cuando el Ejecutivo no ha sido capaz de mandarlo cada año, ahora imagínate”, dijo.

“Hablan de una Comisión Bicameral maravillosa, entre senadores y diputados que estarán presentando informes (…) la verdad es que tampoco es de fondo”, dijo la senadora al referir que no hay claridad de los recursos económicos con los que se operará.

“Va a haber un fondo a partir del 2023, para el 2024, pues ojalá y lo discutan en el 22 para el 23, esa sería nuestra inquietud porque los problemas de violencia los tenemos hoy, no los tenemos para presupuestarlos para mañana y echar la bolita a los gobernadores y presidentes municipales”, sostuvo.

“El dictamen cambió, pero no contestó las preguntas que hicimos a lo largo de esa semana, no contestó ni cuándo van a regresar los marinos y los soldados a los cuarteles, ni que sí será de manera gradual hasta el 2028 o si los vamos a tener ya capacitados”, añadió

Aseveró que ahora los que aprobaron la medida se llenan la boca diciendo que se les va a dar una capacitación en derechos humanos fortalecer entonces a los policías civiles, marinos y a los soldados.

“Creo que hay mucha confusión, lo que sí quisimos dejarlo en claro es que nuestras palabras no se encontraban en la modificación de del dictamen de la Cámara de Diputados porque al final del día no cambió nada”, insistió.

Señaló de la Sierra que de las 13 observaciones que hicieron, se tomaron en cuenta 11.

“Caray, pero no se toma en cuenta cómo cuando y donde y porqué, elimina al observatorio ciudadano que pueda darle seguimiento a las acciones de los marinos y los soldados”, aclaró.

Los votos misteriosos

Hasta hace unos días los 11 senadores del PRI y PRD que votaron a favor de la prórroga para que las Fuerzas Armadas se mantengan en tareas de seguridad hasta el 2028 rechazaban la militarización

Recordó de la Sierra Aramburo, que desafortunadamente senadores del PRD y PRI, votaron a favor, aun cuando habían manifestado que harían lo contrario.

“Desafortunadamente cambiaron los priistas como (Mario) Zamora, (Manuel) Añorve, Silvana (Beltrones), Eruviel (Avila) y Miguel Ángel (Mancera)", dijo.

“Pues no sé qué les dijeron a ellos que los convenció que nosotros no nos cambió el panorama de la perspectiva de la seguridad en este país”, aseveró.

-¿Sientes que hubo algo más más allá, algo turbio en ese cambio de voto?

-"Ellos dicen que es que trabajaron intensamente sábado y domingo y yo digo ¿por qué no nos invitarían? porque entonces les dijeron algo que nosotros no sabemos probablemente las reuniones con el con el secretario de Gobernación (Adán Augusto López), les informaron algo que no quisieron compartir".

¿Y la lana?

La legisladora insistió que no hay claridad como se va a sostener económicamente a las fuerzas armadas en las calles.

“A mí me extraña que quieran aprobar un fondo, que no nos dicen de dónde saldrá el dinero, bajo que expectativas se otorgará ese recurso y de donde se recortará el resto del presupuesto para que los gobernadores y presidentes municipales puedan fortalecer sus policías civiles”, explicó.

-El Senador Alejandro Armenta dijo que hay cerca de 17 mil millones de pesos en cuentas congeladas del crimen organizado, ¿podría ser por ahí?

-Pues que lo digan, yo no soy adivina, eso no está, y yo puedo creer de dónde van a sacar el dinero, que lo pongan en el dictamen como cartel de la justificación y de la ampliación.

“Se les preguntó que cómo se iba a hacer, en comisiones (Armenta) probablemente tiene la información antes de dejar la comisión de Hacienda, no sé ese es el problema”, dijo.

Incluso acusó a Alejandro Armenta, de no tener una buena conducción del debate en su carácter de presidente en más de seis ocasiones.

“Deberás da mucha pena, pero bueno ese es otro tema, al final lo que queremos es que den la justificación en el inicio del una razón por la ampliación".

“Si nos dices que en dos años estará todo bien, yo jalo, yo también voto a favor, yo no estoy en contra del Presidente de México, ojalá me equivoque ojalá tenga la razón, ojalá en tres meses me digan que hoy vivimos en un país donde todo es tranquilidad”, mencionó.

-Por postura ¿cómo ves o vislumbras a México en 2028 con estos cambios?

-"Pues mira, yo quisiera vislumbrar los próximos 3 cuatro meses o los próximos 2 años, en donde se tomó esta decisión por una mayoría aplastante de los aliados del presidente (López Obrador)".

“Y es que no estamos hablando realmente de seguridad, yo creo que el tema va más a fondo, va más a un tema político electoral, a un rompimiento en este bloque de contención de las alianzas que habían hecho los partidos políticos para poder sacar a Morena de algunos estados".