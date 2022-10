Tras la recomendación enviada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Cámara de Diputados para que reformen al Instituto Nacional Electoral (INE), la diputada federal por Puebla, Ana Teresa Aranda Orozco, lamentó que la CNDH ahora sea una vergüenza para el país y haya desviado su objetivo para defender un proyecto político.

Indicó que su titular, Rosario Piedra Ibarra, ahora está más interesada en defender al gobierno federal que el caso de los derechos humanos de los mexicanos, mismos que siguen siendo violentados.

Aclaró que el tema electoral no le compete ya que la CNDH, pues dicho organismo está para defender a los ciudadanos de las autoridades, y agregó que la titular se toma atribuciones que no le corresponden.

“Tratar de incidir en un poder legislativo para apoyar la iniciativa del presidente, cuando se supone que ella está en un órgano descentralizado y autónomo, y porqué tiene que obedecer órdenes del presidente, en serio qué vergüenza”.

Señaló que algo muy grave que le ha pasado a México, al exponer que se están perdiendo organismo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues añadió que ahora defiende los intereses del presidente López Obrador y de su partido, Morena.

De las posibilidades de defender al INE en San Lázaro, Aranda Orozco expresó que si se va a conseguir, que no va a haber una reforma constitucional, pero desde luego se espera mañosos como son, van a intentar otra reforma de Ley General que no va a tener asidero en la constitución, y ellos ya saben que no va a haber reforma al menos si se mantiene el PRI como hasta ahora.

Expuso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha señalado que en el tema constitucional no va haber vuelta de hoja, y entonces no la habrá ya que no les dan los números.

"En Morena están trabajando para coptar, para amedrentar, para asustar, para intimidar, y ese es el trabajo del gobierno, no trabajar para que haya medicamentos, para escuelas de tiempo completo, para que los niños sean cuidados en estancias infantiles, para el campo, que los campesinos tengan apoyo".

Reiteró que su trabajo es para garantizar su permanencia en el poder y lo que afirmó, es muy grave, pues agregó que esto significaría un retroceso en la democracia.

Puntualizó que el problema es que se le puede pegar a muchas instituciones desde el poder, pero si se mantiene la democracia viva se puede regresar las cosas a la normalidad, ya que el pueblo tendrá la capacidad de cambiar a su gobierno.

Advirtió que si matan la democracia, si acaban con la institución que mantiene viva la democracia, entonces ya no se le da esperanza al país porque ya no habrá posibilidades de sacarlos del país, y es por ello la terquedad de esa gente en el tema.

Finalmente, aseguró que las cosas no van bien, pues si supieran que van bien, no tendrían porque reformar el INE, confiarían que en el 24 se las van a llevar de todas todas.