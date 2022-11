El coordinador de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac señaló que son absurdos y estúpidos los señalamientos en su contra.

El priísta también indicó que nunca compraría una diputación, por lo que afirmó que esta es una estrategia de una presunta delincuente que busca debilitar al tricolor.

"Resulta muy casual que el día que anuncia el PRI que va a ir contra la marcha contra el ataque al INE y la Reforma Electoral, la cual incluye la supuesta desaparición de plurinominales, busquen encontrar la manera de lastimar al PRI en el otorgamiento de las plurinominales”.

En entrevista con Intolerancia Diairo, el legislador del PRI se refirió a la grabación que se dio a conocer en el Martes del Jaguar, y lamentó la postura de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores a quien calificó de presunta delincuente por continuar violando la ley.

Señaló que como ciudadano mexicano ve con enorme tristeza como se ha desmoronado el estado de derecho en el país, pues insistió en que una presunta delincuente como la gobernadora, genera la agenda política y jurídica del país.

"En 2021 era candidato a diputado federal por el distrito de Acatlán, y me pide el presidente del PRI, Alito Moreno que ayude a mi partido en la Cámara de Diputados en el área económica, sin embargo ya con mi suplente, con mi equipo de campaña, se estuvo eligiendo a los candidatos a alcaldes, a diputados locales, había brigadas, se compraron playeras gorras, medios digitales, sin embargo piden que me fuera a una diputación local”

"Estaba revisando las listas de los diputados locales, y necesitaban mandar a alguien con mayor carrera política, y mayor conocimiento legislativo, que si a mí me gustaría dejar la diputación federal, para irme a una diputación, cosa que no me pareció. El presidente me invita a ser coordinador de la bancada, y me mandan a encabezar la lista plurinominal”

"A estas alturas de mi vida era regresar a una diputación local, pero ya le habían ofrecido la coordinación de la bancada a alguien más, y me imagino en caso de ser ciertas las grabaciones, que Alito buscó dar una explicación para bajarlo de la lista, pero en ningún momento hubo negociación económica porque sería ridículo que quiten una diputación federal, y lo metan a una local, es hasta estúpido”.

Jorge Estefan Chidiac precisó que su voz no está en ninguna de las grabaciones, por lo que indicó que se reunió infinidad de veces con el presidente nacional del PRI en su oficina, además de hablar por teléfono; aseguró que si hubiera una grabación donde se hubiera negociado algo oscuro ya la hubieran sacado.

El espionaje

Cuestionado sobre el tema del espionaje, recordó que él vivió en el morenovallismo las tristezas de los espionajes, y uno de ellos tiene en prisión a Arturo “N”.

En ese sentido, agregó que la cuestión es si también va a ir a prisión Layda Sansores como Arturo “N”, porque nadie en el país persigue al estado mexicano cuando éste lo hace.

"Es lamentable cuando el estado mexicano hace el espionaje destruyendo la reputación de los demás", finalizó.