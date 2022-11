El coordinador de los diputados locales de Morena, Sergio Salomón Céspedes advirtió que la marcha del pasado domingo, era para respaldar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lamentó que personajes como el diputado Ignacio Mier Velazco haya querido colgarse de su imagen.

Señaló que él acudió al igual que miles de poblanos a respaldar el proyecto de la Cuarta Transformación, donde no se pensó en llevar mantas como antes donde se señalaba “presidente estoy con usted”, sino que era un respaldo natural.

Dijo que el domingo quedó claro quiénes van a favor del movimiento, y quién quiere sacar raja política de cualquier situación para tratar de pronunciarse, o tratar de hacerse de algo que no les corresponde.

“Lo de menos era llegar y poner una manta enfrente de todo el contingente y decir esta es mi gente, pero eso se hacía antes, hoy el ciudadano se da cuenta de quién utiliza, aprovecha, o saca ventaja y busca en su momento mandar un mensaje equivocando a la ciudadanía”.

Señaló que es importante tener claros los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar, e indicó que Ignacio Mier se está colgando de la imagen de López Obrador.

“Una cosa es que apoyemos, que coincidamos y nos pronunciemos a favor, y otra que queramos sacar raja de algo que era un evento del presidente, de apoyo a él, en una marcha de apoyo a su cuarto informe de gobierno, no era la marcha de Sergio Salomón, no era el evento de ningún otro actor, y ahí están los videos”.